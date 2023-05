Das sogenannte „Account-Sharing“, also das Teilen der Zugangsdaten unter Freunden und Familie, ist vielen Streamingdiensten ein Dorn im Auge – mittlerweile auch Netflix. Wann ihr euren Netflix-Account teilen dürft und was nicht erlaubt ist, erfahrt ihr hier.

Viele Jahre ist die weltweite Nummer 1 unter den Video-on-Demand-Diensten noch recht flexibel mit dem Thema Account-Sharing umgegangen und hat teilweise selbst Witzchen darüber gemacht. Doch jeder Account, der von mehreren Nutzern verwendet wird, bedeutet für Netflix theoretisch weniger Abos – auch wenn das eher eine Milchmädchenrechnung ist.

Ist Account-Sharing bei Netflix erlaubt?

Jein: Es kommt darauf an, was ihr persönlich unter Account-Sharing versteht. Netflix bietet euch die Möglichkeit an, unterschiedliche Profile anzulegen und den Dienst gleichzeitig auf mehreren Geräte zu nutzen – dies ist jedoch nur für einen Haushalt gedacht.

Euren Account einfach mit Freunden oder Familien-Mitgliedern außerhalb eures Haushalt zu teilen ist eigentlich untersagt. Aus diesem Grund verschickt Netflix seit Mai 2023 auch E-Mails an Nutzer in Deutschland, bei denen sie davon ausgehen, dass diese Account-Sharing betreiben. Ganz untersagen will der Dienst es auch weiterhin nicht, stattdessen bieten sie eine kostenpflichtige Option an, damit ihr auch weiter euren Zugang mit Dritten teilen könnt.

Innerhalb eines Haushalts

Die Nutzung verschiedener Profile und die gleichzeitige Nutzung merere Geräte sind für einen Haushalt gedacht. Dies hatte Netflix auch schon 2018 in den Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes konkretisiert. So findet sich unter Punkt 4.2 folgender Passus:

Der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte, auf die über den Dienst zugegriffen werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt und dürfen nicht mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden [...]

Das kostenfreie „Teilen“ des Netflix-Accounts ist nur für Personen gedacht, die im gleichen Haushalt leben. So könnt ihr beispielsweise das Premium-Abo ideal als Family-Abo nutzen oder eure Zugangsdaten am Fernseher eurer Wohngemeinschaft speichern, sodass alle WG-Mitbewohner darauf Zugriff haben.

Mehrere Haushalte – Zusatzmitglieder

Seit Mai 2023 gibt es eine offizielle Lösung, um euren Zugang auch mit Personen zu teilen, die außerhalb eures Haushalts leben. Netflix hat seine Nutzungbedingung dahingehend erweitert:

Der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte [...] dürfen nicht mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden, es sei denn, dies ist durch Ihr Abonnement erlaubt.

Die Voraussetzungen hierfür: Ihr müsst mindestens ein Standard- oder Premium-Abo und dieses direkt bei Netflix abgeschlossen haben. Mit dem Standard-Abo könnt ihr 1 weiteres Zusatmitglied und bei Premium bis zu 2 weitere Zussatzmitglieder zu eurem Account hinzufügen. Jedes Zusatzmitgliedskonto kostet dabei 4,99 Euro im Monat.

Die Zusatzmitglieder haben ihre eigenen Zugangsdaten und schauen Netflix in derselben Qualität wie das Haupt-Abo. Zusatzmitglieder können jedoch nur ein Profil anlegen, auf einem Gerät gleichzeitig schauen und immer nur auf einem Smartphone oder Tablet Downloads haben.

Bei dem Basis-Abo sowie dem Standard-Abo mit Werbung gibt es aktuell keine Möglichkeit, um legal euren Account um weitere Haushalte zu erweitern.

