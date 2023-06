Wenn der Sky-Receiver die Fehlermeldung 14050 oder einen anderen Code der mit 140XX beginnt, anzeigt, kann das verschiedene Ursachen haben. Welche möglichen Problemlösungen es beim Sky Fehler 14050 gibt, erfahrt ihr hier.

Die Fehlermeldung „Deine Smartcard muss deinem Sky Q Receiver zugeordnet sein“ in Kombination mit dem Code 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060, 14070, 14080 oder 14090 bedeutet immer, dass der Receiver die Freischaltung der Smartcard nicht erkennt. Befolgt je nach Situation die folgenden Schritte.

Neukunde oder Receiver lange nicht in Betrieb?

In den meisten Fällen werden Neukunden von Sky mit dem Fehler 14050 überrumpelt. In seltenen Fällen kann er aber auch bei Besstandskunden auftreten, die ihren Sky-Receiver für längere Zeit nicht eingeschaltet haben. Befolgt in beiden Fällen die folgenden Schritte:

Smartcard überprüfen

Möglicherweise steckt nur die Smartcard nicht korrekt im Gerät. Je nach Receiver-Modell steckt diese an der Seite neben der Festplatte oder auf der Rückseite unter der Festplatte.

Entfernt die Karte und steckt sie danach wieder mit dem Sky-Logo oben und dem Chip nach unten in den Receiver.

Sender 100 einschalten

Der Sender Sky Showcase HD (Sender 100 auf Sky-Q- und Sky+-Receivern) überträgt gleichzeitig auch ein Freischaltungssignal.

Stellt euren Receiver für 30 Minuten auf den Sender und schaltet währenddessen nicht um. Für gewöhnlich sollte die Smartcard so automatisch (wieder) freigeschaltet werden.

Auch veraltete Software kann zur Fehlermeldung 14050 führen. Falls nötig, verbindet euren Receiver mit dem Internet. Haltet nun den Reset-Schalter an der Rückseite des Receivers für 5 Sekunden gedrückt, um manuell nach einem Update zu suchen.

Nach einem Neustart sollte das Gerät das sogenannte Bootloader-Menü anzeigen. Hier könnt ihr direkt sehen, ob eine Software-Aktualisierung verfügbar ist. Falls ja, wählt nun „Software aktualisieren“ aus und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Freischaltung manuell anfordern

Wenn die anderen Methoden nicht zum Erfolg geführt haben, könnt ihr auch über die offizielle Webseite von Sky die Freischaltung manuell anfordern.

Geht dazu auf die Seite sky.de/freischaltung, loggt euch mit euren Kundendaten ein und klickt abschließend auf „Jetzt freischalten“.

(Tausch-)Hardware unterwegs?

Die Smartcard ist immer nur einem Receiver zugeordnet. Bei dem Austausch oder der Bestellung eines neuen Receiver kann es passieren, dass die Smartcard bereits dem neuen Gerät zugeordnet wurde, obwohl dieser noch nicht bei euch angekommen ist.

Der alte Receiver gibt euch deswegen bei den Sky-Sendern den Hinweis 14050 aus. In dem Fall könnt ihr leider nur auf eure Lieferung warten. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich weiterhin Sky Go nutzen und die freiempfangbaren Sender auf eurem Receiver schauen.

Service kontaktieren

Wenn ihr alle Schritte befolgt habt, aber weiterhin eine Fehlermeldung mit 140XX angezeigt wird, solltet ihr die Hotline von Sky kontaktieren. Alle Möglichkeiten dazu, erfahrt ihr hier:

