Netflix schränkt die Nutzung eines Zugangs außerhalb des eigenen Haushalts ein. Man kann ein Konto also nicht mehr mit anderen teilen, die an einer fremden Adresse wohnen. Wie sieht es aber aus, wenn man seinen Zugang außerhalb der eigenen vier Wände nutzen will, etwa an seinem Zweitwohnsitz oder im Urlaub?

Netflix Facts

Möchte man Netflix mit Nutzern außerhalb des eigenen Haushalts teilen, wird eine zusätzliche Gebühr fällig. Das gilt aber nicht, wenn man selbst auf sein Konto zugreifen will und nicht zuhause ist. Aktuell zeigt Netflix einen Hinweis an, wenn man den Dienst auf einem Smart-TV oder einer Steaming-Box öffnet. Den Hinweis „Netflix ist für Sie und alle Personen, die mit Ihnen zusammenwohnen“ kann man derzeit noch ohne Folgen wegdrücken, allerdings sollte man bereits jetzt einen Haushalt einrichten, da Netflix sonst die Haushalteinstellung automatisch durchführen könnte. Durch eine fehlerhafte Zuweisung könnten zusätzliche Kosten in Höhe von 4,99 Euro pro Monat entstehen.

Netflix: Haushalt einrichten

Laut Netflix ist ein Konto nur „für Personen bestimmt, die in einem Haushalt zusammenwohnen“. Man darf seine Zugangsdaten also nicht an Freunde oder Familienmitglieder weitergeben, die nicht bei einem wohnen. Innerhalb eines Haushalts können aber weiterhin verschiedene Nutzer auf das Konto mit unterschiedlichen Geräten zugreifen. Der Streaming-Anbieter zieht für den Haushalt ein Fernsehgerät heran, das mit dem Internet verbunden ist. Über dieses Hauptgerät lassen sich andere Geräte wie Smartphones und Tablets zum Haushalt hinzufügen. Das funktioniert so:

Steuert im Netflix-Konto auf dem Fernseher das Menü links an. Wählt hier „Hilfe“, um die Option „Netflix-Haushalt verwalten“ auszuwählen. Anschließend lässt sich der „Netflix-Haushalt bestätigen“ oder „aktualisieren“. Jetzt könnt ihr euch eine E-Mail oder SMS senden lassen. Hierin befindet sich ein Verifizierungs-Link. Öffnet die E-Mail oder die SMS mit einem beliebigen anderen, im gleichen Netzwerk verbundenen Gerät und wählt die Option „Ja, das war ich“ beziehungsweise folgt dem Link aus der Mitteilung. Anschließend wählt ihr „Netflix-Haushalt bestätigen“ oder „aktualisieren“. Auf dem Fernsehbildschirm wird jetzt die Einrichtung des Haushalts bestätigt. Mit der Option „Weiter mit Netflix“ könnt ihr jetzt auf dem Fernseher die Netflix-Inhalte streamen.

Ist der Netflix-Account einmal mit einem stationären TV-Gerät oder einem Streaming-Gerät wie Apple TV oder Sky Q verbunden, erkennt der Streaming-Anbieter weitere zum Haushalt gehörende Smartphones, Tablets etc. anhand der IP-Adresse, wenn die gleiche Internetverbindung beziehungsweise derselbe Router genutzt wird. Geodaten und GPS-Signale sollen für die Bestimmung eines Haushalts durch Netflix nicht genutzt werden.

Netflix am Zweitwohnsitz und unterwegs nutzen: So geht’s

Nutzer, die Netflix nicht auf dem Fernseher empfangen, brauchen laut Streaming-Anbieter keinen Haushalt einzurichten. Zum Haushalt gehörende Geräte werden über die IP-Adresse zugeordnet. Wurde ein Tablet, Smartphone oder Laptop also einmal über den gleichen Router verbunden, wie das „Haupt“-Gerät, müsst ihr nichts weiter unternehmen, wenn ihr den Streaming-Dienst auf Reisen nutzen wollt.

Es ist also nicht etwa notwendig, das TV-Gerät beziehungsweise den Receiver mitzuschleppen. Stattdessen merkt sich Netflix, welche Geräte ihr im Haushalt genutzt habt. Loggt ihr euch also in einem fremden Netzwerk ein, wird der Standort für euren Netflix-Account für 30 Tage freigeschaltet. Lediglich wenn ihr euch länger als 30 Tage an einem Zweitwohnsitz befinden solltet, muss ein neuer Haushalt wie oben beschrieben eingerichtet werden, wenn ihr euch zwischendurch nicht im Netzwerk des ursprünglichen Haushalts einloggen könnt.

