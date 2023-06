Mit dem Horror-Thriller Bird Box landete Netflix 2018 einen echten Überraschungs-Hit. Fast 5 Jahre später erscheint nun mit Bird Box Barcelona ein Spin-Off-Film, der bereits in wenigen Wochen an den Start gehen soll. Den ersten richtigen Teaser-Trailer könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Bird Box Barcelona: Netflix setzt Horror-Hit fort

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Netflix 2018 seinen neuen Horrorstreifen Bird Box – Schließe deine Augen weltweit über den hauseigenen Streaming-Service. Im Film verschanzt sich eine Gruppe Überlebender in einem Haus, nachdem eine mysteriöse Macht einen Großteil der Menschen in den Selbstmord getrieben hat. Da diese Dämonen anscheinend über simplen Blickkontakt Besitz von ihren Opfern ergreifen und diese in den Wahnsinn treiben, verbinden sich die Überlebenden bei jedwedem Kontakt mit der Außenwelt die Augen, um sich vor einem vorzeitigen Tod zu schützen.

Bird Box entpuppte sich als grandioser Erfolg und wurde innerhalb der ersten sechs Monate in über 89 Millionen Haushalten gestreamt (Quelle: Blickpunkt:Film). Seitdem warten die Fans auf eine Fortsetzung – und dieser Wunsch wird schon bald in Erfüllung gehen. Im Rahmen der Veröffentlichung eines neuen Teaser-Trailers erklärte Netflix noch einmal, dass mit Bird Box Barcelona am 14. Juli 2023 um 9:00 Uhr morgens ein Spin-Off-Film im Abo landet. Den entsprechenden Trailer findet ihr ganz oben im Artikel.

Worum geht es in Bird Box Barcelona?

Die Produzenten von Bird Box Barcelona scheinen auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauen zu wollen. Denn das Spin-Off spielt zur etwa gleichen Zeit wie das Original und erzählt erneut die Geschichte einer Gruppe von Überlebenden, die versucht, der mysteriösen Macht zu entkommen, indem sie die Stadt verlässt.

Unter dem YouTube-Video stapeln sich die positiven Kommentare der Fans. Die meisten freuen sich darüber, dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, ein Spin-Off zu machen, anstatt sich einer echten Fortsetzung zu widmen:

„Ich wünschte, mehr Filme würden Anthologien statt schlechter Fortsetzungen machen. Ich liebe diese Idee.“ – YouTube / kuda „Anstatt eine direkte Fortsetzung zu machen, einen darauf aufbauenden Film zu produzieren, der im gleichen Universum spielt, aber einen anderen Teil der Welt abdeckt, gefällt mir sehr.“ – YouTube / Eric Suarez

Wer die OV-Version von Bird Box Barcelona gucken möchte, sollte sein Spanisch auf Vordermann bringen oder alternativ zu Untertiteln greifen. Warum es sich lohnt, Filme stets mit der Originalvertonung anzuschauen, erklärt euch unser Kollege Gregor in diesem Artikel:

