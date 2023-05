Manchmal dauert es eben etwas, in diesem Fall fast vier ganze Jahre. Ende 2018 kam mit „Bird Box – Schließe deine Augen“ ein ziemlicher Überraschungshit bei Netflix heraus. Jetzt verrät der Streaming-Anbieter das Startdatum des lang erwarteten Ablegers.

Erinnert ihr euch noch an „Bird Box – Schließe deine Augen“? Der Netflix-Horrorthriller von Susanne Bier mit Sandra Bullock sorgte vor vier Jahren für einen mächtigen Hype. Im Film treiben „Dämonen“ die Menschen in den Selbstmord. Einziger Ausweg: Nicht hinsehen!

Bird Box: Netflix verrät Titel und Startdatum des Film-Ablegers

Wer überleben will, verbindet sich also besser die Augen. Dies führte dann im realen Leben sogar zu solch umstrittenen und gefährlichen Internet-Hypes wie der „Bird Box Challenge“. Leute nahmen sich am Film ein Beispiel und versuchten im wahrsten Sinne des Wortes blindlings Alltagssituationen wie Treppensteigen und mehr in Angriff zu nehmen.

Auch dies trug sicherlich zur großen Popularität des Films bei, den bis Sommer 2021 ganze 89 Millionen Netflix-Haushalte sahen („Bird Box – Schließe deine Augen“ bei Netflix sehen).

Ein solcher Erfolg schreit förmlich nach einer Fortsetzung. Die Arbeiten daran wurden im Juli vor drei Jahren bekannt gegeben. Im darauffolgenden März wurde klargestellt, dass es sich nicht um eine klassische Fortsetzung handeln wird.

Der erste kurze Teaser für den Film-Ableger aus Spanien:

Bird Box: Barcelona - Teaser-Trailer Deutsch

Spin-Off aus Spanien statt reguläre Fortsetzung

Stattdessen soll es ein spanisches Spin-Off, also einen Ableger geben, der zwar im selben Filmuniversum spielt, nicht aber auf Schauspieler und Story des Originals zurückgreift. Ergo: Auf Sandra Bullock muss niemand hoffen.

Jetzt endlich gibt Netflix den Starttermin von „Bird Box: Barcelona“ bekannt. Der Film wird demnach am 14. Juli weltweit veröffentlicht. Darin zu sehen der spanische Schauspieler Mario Casas in der Hauptrolle als Familienvater Sebastián.

Viel mehr verrät der erste Teaser-Trailer dann noch nicht. Aber bis zur Filmpremiere vergehen ja auch nur noch knapp zwei Monate. Eine Zeit, die leicht zu überbrücken sein sollte.

Eine „richtige“ Fortsetzung ist dennoch nicht vom Tisch. Immerhin gibt es schon ein Buch, das als Vorlage dient. Es ist also wohl nur eine Frage der Zeit, bis die ursprüngliche Geschichte weitererzählt wird.

