Für Serien-Fans war die letzte Woche eine Achterbahn der Gefühle. Erst wurde die beliebte Polizei-Serie SWAT überraschend eingestellt, dann gab es heftige Fan-Proteste und nun ist es offiziell: Die Serie erhält eine siebte und finale Staffel.

SWAT: Staffel 7 offiziell bestätigt

Serienfans sind es inzwischen fast schon gewöhnt, dass eine beliebte Serie urplötzlich eingestellt wird. Ohne richtiges Ende und aus heiterem Himmel. So erging es auch der Polizeiserie SWAT, welche seit 2017 auf dem US-Sender CBS ausgestrahlt wird.

Der offizielle Trailer zur Action-Serie SWAT:

SWAT | Staffel 1 Trailer

Nach 126 Folgen kündigte der Sender am 5. Mai 2023 das vorläufige Ende der Serie an. Eine Hiobsbotschaft für die Fans, die sich im Anschluss lautstark in den sozialen Medien zu Wort meldeten. Für gewöhnlich bringen solche Proteste nichts.

Umso überraschender ist nun, dass CBS zurückrudert und SWAT eine siebte und finale Staffel spendiert. Im offiziellen Statement des Senders heißt es:

„Wir haben unseren Zuschauern und ihrer Leidenschaft für SWAT zugehört und uns darauf geeinigt, die Serie für eine letzte Staffel mit 13 Folgen zu verlängern, die im Sendejahr 2023-2024 ausgestrahlt wird. SWAT wurde sechs Staffeln lang auf CBS ausgestrahlt und hat eine treue Anhängerschaft gewonnen. Wir freuen uns, dass wir einen Weg gefunden haben, die Serie zurückzubringen und die Handlungsstränge und Charaktere der Show so abzuschließen, wie das Publikum es verdient hat.“ (Quelle: Screenrant)

Diese Nachricht erfreut nicht nur die Fans der Show, sondern auch Hauptdarsteller Shemar Moore, der sich aktiv für die finale Season auf Instagram eingesetzt hat:

Bei diesen Anbietern könnt ihr SWAT schauen

Die Action-Serie SWAT bekam zwar nur durchwachsene Kritiken, hat sich im Verlauf der Jahre aber zu einem echten Publikumsliebling entwickelt.

Das verdeutlichen auch die Wertungen auf dem Review-Aggregator Metacritic, wo SWAT einen Kritiker-Score von 45 Prozent hat, während das Publikum die Polizei-Serie mit 87 Prozent bewertet.

In Deutschland könnt ihr SWAT über Netflix, Amazon Prime und WOW mit deutscher Synchronisation verfolgen.

