Wenn der legendäre Horror-Autor Stephen King etwas empfiehlt, dann werden Film- und Serienfans sofort hellhörig. So auch im Fall von Kings neuestem Tweet. Der Altmeister hat seinen sieben Millionen Followern auf Twitter nämlich die Serie From ans Herz gelegt.

From ist ein echter Horror-Geheimtipp

Der amerikanische Schriftsteller Stephen King ist der erfolgreichste Horror-Autor aller Zeiten und wenn er ein anderes Horror-Werk empfiehlt, dann hat das durchaus Gewicht bei Film- und Serienfans auf der ganzen Welt. Besonders gut hat King offenbar die relativ neue Serie From gefallen. Via Twitter teilt er seinen Followern folgendes mit: „Wenn Sie ein Horrorfan sind und From nicht schauen, sollten Sie es tun. Scary Shit.“

From handelt von Menschen, die eine kleine Stadt aufgrund einer mysteriösen Macht nicht verlassen können. Und zu allem Übel erscheinen des Nachts seltsame Wesen, die nicht nur andere Menschen imitieren können, sondern ihre Opfer auch grausam in Stücke reißen. Nicht ohne Grund hat die FSK der Serie deshalb auch eine Altersfreigabe ab 18 erteilt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu From ansehen:

From | Offizieller Trailer

Wer streamt From in Deutschland?

In Deutschland läuft From weitestgehend unter dem Radar, was vor allem daran liegt, dass die Serie nicht auf Netflix oder Disney+ läuft, sondern auf Paramount+. Der Streaming-Anbieter vom gleichnamigen Publisher ist in der Bundesrepublik noch recht neu und zum Beispiel als zusätzlicher Channel bei Amazon Prime verfügbar.

In den USA lief dieses Jahr übrigens schon die zweite Staffel, während eine dritte Season sich in der Planung befindet. Es lohnt sich also jetzt einzusteigen! Wer aber generell auf härtere Horror-Kost steht, der sollte sich auch diese beiden Filme auf Amazon näher ansehen. Aber Vorsicht: Nichts für schwache Nerven!

