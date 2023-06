Mit einer Serie im historischen Gewand punktete Netflix bei den Zuschauern. Auch Disney+ möchte etwas vom Serien-Kuchen abhaben und liefert für Fans von „Bridgerton“ jetzt eine passende Alternative. Ab morgen startet sie.

Disney+ Facts

Tratsch und Klatsch in alten Zeiten, natürlich dürfen auch Intrigen nicht fehlen. Dies alles wunderbar mit Zuckerguss und Schleife in barocker Robe verpackt – „Bridgerton“ auf Netflix ist ein absoluter Hit und gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten.

Im März 2023 lief die zweite Staffel, seitdem müssen Fans auf eine Fortsetzung warten, wenngleich sie gegenwärtig mit „Queen Charlotte“ vorab schon eine Vorgeschichte als Mini-Serie spendiert bekamen.

Neu auf Disney+: Bridgerton-Konkurrenz „Marie Antoinette“

Wer aber auch die schon gesehen hat, dem giert es nach mehr. In die Bresche springt deshalb jetzt Disney+. Die zeigen nämlich ab morgen, den 21. Juni eine ähnlich gelagerte Serie zum ersten Mal in Deutschland.

Im Gegensatz zu „Bridgerton“ ist „Marie Antoinette“ aber nicht gänzlich fiktiv. Immerhin gab es die titelgebende letzte Königin von Frankreich tatsächlich. Deren grausames Schicksal ist zwar hinlänglich bekannt, dennoch taugt die junge als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich geborene Dame trefflich als Drama-Serie.

Der Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck:

Marie Antoinette – Serie (Trailer)

Neu ist die Idee ja nicht. Schon Sofia Coppola besetzte 2006 Kirsten Dunst als illustre Königin am Hofe in Versailles (bei Amazon ansehen). Damals noch im Kino, taugt der Stoff natürlich auch fürs TV.

In der von der BBC und Canal+ produzierten Serie übernimmt die deutsche Schauspielerin Emilia Schüle die Rolle der Marie Antoinette. Schüle kennt man von einer Vielzahl Produktionen, beispielsweise aus der beliebten Ku’damm-Serie. In Großbritannien lief „Marie Antoinette“ bereits im Oktober 2022 an. Hierzulande sicherte sich Disney+ die Rechte. Ab morgen, den 21. Juni 2023 ist sie dort zu sehen.

Zuschauer sind von der Serie überzeugt

Wer „Bridgerton“ mag, dürfte auch an dieser Produktion sichtlich Freude haben. Generell gibts es gute Kritiken für die neue Serie. Eine IMDb-Bewertung von 7,3 verspricht passabel Unterhaltung. Die Profis bei Rotten Tomatoes zeigten sich mit 60 Prozent zwar weniger begeistert, dafür lieben 88 Prozent der Zuschauer „Marie Antoinette“ überschwänglich.

Ergo: Der klassische Fall eines Zuschauer-Lieblings, der von der Kritik unterschätzt wird.