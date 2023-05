Seit Mitte Mai 2023 können Nutzerinnen und Nutzer von Netflix den mittleren Teil einer spannenden Film-Trilogie sehen. Eigentlich eine gute Nachricht, allerdings sucht ihr den ersten und letzten Teil der Reihe vergebens bei Netflix. Wenn ihr die im Stream sehen wollt, benötigt ihr noch einen weiteren Dienst.

Die Filme des bekannten Regisseurs M. Night Shyamalan sind immer besonders. Den großen Durchbruch schaffte er 1999 mit „The Sixth Sense“. Im Jahr darauf wollte Shyamalan mit „Unbreakable“ an den Erfolg anschließen. Dies gelang ihm aber nur zum Teil. Was viele Besucher damals nicht wussten: „Unbreakable“ war als erster Teil einer Trilogie gedacht.

Netflix hat nur einen Teil der M.-Night-Shyamalan-Trilogie

Die „Fortsetzung“ sollte jedoch erst 17 Jahre später in die Kinos kommen. „Split“ könnt ihr aktuell bei Netflix sehen. In der Hauptrolle ein fantastischer James McAvoy, der hier mehr als nur eine einzige Rolle spielt (bei Netflix ansehen). Alternativ steht der Film auch noch bei Amazon im Rahmen der Streaming-Flatrate zur Verfügung (bei Amazon Prime Video sehen).

Damit fing alles an:

Unbreakable – Unzerbrechlich (Trailer)

Vor vier Jahren kam mit „Glass“ noch der letzte Teil der von M. Night Shyamalan betitelten „Eastrail 177“-Trilogie in die Lichtspielhäuser. Erst dieser Film führte dann die losen Enden der ersten beiden Filme zusammen und alle bisherigen Hauptdarsteller (Bruce Willis, Samuel L. Jackson und James McAvoy) haben ihre gemeinsamen Auftritte.

„Split“ kam erst viele Jahre später ins Kino:

Split - Trailer

Den Rest gibt es bei Disney+ zu sehen

Ergo: Um das gesamte Werk zu verstehen, müsst ihr euch alle drei Filme anschauen. Leider gibt es aber weder „Unbreakable“ noch „Glass“ bei Netflix oder auch bei Amazon Prime Video. Beide Filme findet ihr jedoch aktuell im Programm von Disney+. Wollt ihr also die ganze Trilogie sehen, benötigt ihr unbedingt noch Disney+.

Umgekehrt gilt das auch, denn Disney+ kann aktuell „Split“ nicht zeigen. Kurzum: Ihr benötigt im Moment einfach mehr als nur einen einzigen Streaming-Anbieter. Nochmals in der Übersicht – IMDb-Bewertung inklusive:

In Gänze zeigt sich ein positives Bild der spannenden Thriller-Trilogie, wenngleich sich Zuschauer und Kritiker vom letzten Teil etwas mehr erhofft hatten. An der Stelle solltet ihr eure Erwartungen also besser ein Stück runterschrauben.

Im Jahr 2019 folgte der Abschluss der Serie – fast 20 Jahre nach Teil 1:

Glass - Trailer #2 Deutsch

Verraten wollen wir euch aber definitiv nicht, um was es eigentlich geht. Filme von M. Night Shyamalan schaut man nämlich idealerweise ohne jedwede Vorkenntnis, die könnte den Spaß am Ende nur verderben.

