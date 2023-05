Wenn Anime-Fans an die Realverfilmung Dragonball Evolution denken, dann überkommt sie in der Regel das kalte Grauen. Nun geht ein neuer Film an den Start, der ebenfalls auf einem berühmten Shounen basiert. Die ersten Kritiken lassen Böses erahnen.

Göttersaga startet auch in Deutschland

Beim Thema Realverfilmungen reagieren Anime-Fans regelrecht genervt, immerhin gab es in der Vergangenheit mit Dragonball Evolution, Death Note oder Ghost in the Shell bereits einige bittere Enttäuschungen. Nun steht eine neue Anime-Verfilmung vor der Tür: Knights of the Zodiac.

Der Kinofilm basiert auf der ikonischen Saint-Seiya-Reihe von Masami Kurumada. Der Manga erschien erstmals 1986 und wurde seitdem in mehreren Serien adaptiert. In Deutschland ist Saint Seiya aber eher unbekannt, da der Anime im Gegensatz zu Dragon Ball bei uns nie regulär im Fernsehen lief.

Das hat Hollywood aber nicht davon aufgehalten die brachiale Göttersaga als Realfilm umzusetzen. Den dazu passenden Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Die Krieger des Zodiac | Trailer deutsch

Fachpresse hält den Film für teuren Trash

Mit Sean Bean (Der Herr der Ringe) und Famke Janssen (X-Men) kann der 60 Millionen US-Dollar teure Film sogar ein paar namhafte Darsteller hinter sich versammeln. Der Qualität hat das aber scheinbar nicht geholfen, denn auf Webseiten wie Rotten Tomatoes bekommt Knights of the Zodiac desaströse Kritiken. Dort hält das bunte Action-Spektakel derzeit einen Score von 14 Prozent.

Aber es gibt Hoffnung: Die User bewerten die Anime-Verfilmung wesentlich wohlwollender als die Fachpresse. Hier kommt der Film auf einen Score von 75 Prozent. In den Kommentaren beschreiben die Fans den Film stellenweise als eine gelungene Umsetzung und einen schönen Nostalgie-Flash.

Falls ihr euch selbst ein Bild von dem Film machen wollt: In den deutschen Kinos startet Saint Seiya: Krieger des Zodiac am 16. Mai 2023. Allerdings ist der Release recht limitiert. Ihr solltet euch bei Interesse also beeilen.