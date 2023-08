Lebwohl, Benjamin: Synchronsprecher Jürgen Kluckert ist tot

Jahrelang hat er Kindheiten geprägt. Egal ob Benjamin Blümchen oder Mr. Krabs aus SpongeBob Schwammkopf. Mit ihm geht eine Legende der Hörspielkunst von uns.

„Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin ... Benjamin Blümchen“

Und doch war er jahrelang ein maßgeblicher Teil beider Figuren. Denn Jürgen Kluckert lieh seine unverkennbare Stimme unter anderem diesen beiden Charakteren. Charaktere, mit denen vermutlich viele von euch aufgewachsen sind, mit denen ihr etwas verbindet und die ihr bis zum heutigen Tag in unvergesslicher Erinnerung behalten habt.

Mit Jürgen Kluckert verlässt einer der bedeutsamsten deutschen Synchronsprecher diese Welt und zurück bleibt die Frage, wer ihn jemals ersetzen könnte.

Jürgen Kluckert: So hat alles begonnen

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Kluckert in der ehemaligen DDR und spielte dort zwölf Jahre lang am Maxim-Gorki-Theater. Seine Schauspielausbildung genoss er an der bis heute noch renommierten Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Als er 1980 die DDR verließ, um in der Bundesrepublik Deutschland zu spielen, landete er plötzlich im Synchronstudio. Man hatte ihm bereits in der DDR gesagt, dass er eine gute Stimme habe und er versuchen sollte, sich damit etwas dazuzuverdienen. Dies hat er dann auch getan.

Was daraus entstanden ist, wisst ihr alle. Neben Filmen und Serien hat Jürgen Kluckert auch in Videospielen seine Stimme verschiedenen Charakteren verliehen. So zum Beispiel Gangplank aus League of Legends oder Imperius aus Diablo 3. Zur Rolle von Benjamin Blümchen kam er durch den Tod von Edgar Ott, der die Synchronrolle vorher in über 300 Hörspielen verkörperte.

Es wird ohne Zweifel schwer, die Stimme von Jürgen Kluckert zu ersetzen. Wer auch immer dieses große Erbe antritt, wird es vermutlich nicht leicht haben. An dieser Stelle danken wir Jürgen Kluckert für die wundervollen Zeiten, die er euch und uns mit seiner Stimme geschenkt hat und behalten ihn in bester Erinnerung.

