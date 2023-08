Läuft weder bei Amazon noch Disney+: Diese Serie wird alles verändern

Es sind nicht immer die „Big Player“, die alles verändern, oftmals sind es die Underdogs, die die Dinge anders sehen. So läuft dann eine solche alles verändernde Serie demnächst auch nicht bei Amazon, Disney+ oder Netflix.

Seit 2014 erfreuen sich Kinogänger am sogenannten „MonsterVerse“. Eine zusammenhängende Welt, die von Titanen wie Godzilla und King Kong dominiert wird. Vier Filme gibt es bereits und der fünfte Auftritt mit dem Titel „Godzilla x Kong: The New Empire“ ist für einen Kinostart im März 2024 vorgesehen.

Nicht bei Amazon, Disney+ und Co: MonsterVerse-Serie nur auf Apple TV+ und optional in 3D

Demnächst könnt ihr ein weiteres Puzzlestück des „MonsterVerse“ erstmals im TV bestaunen, denn schon vor einer weile verkündete Apple TV+ die Arbeiten an einer eigenen TV-Serie, die in dieser Welt der Monster angesiedelt ist. Amazon, Netflix, Disney+ und Co. gehen leer aus. Jetzt steht der endgültige Titel fest und Apple zeigt auch schon erste Bilder von „Monarch: Legacy of Monsters“ (Quelle: Apple).

Godzilla schaut schon mal kurz vorbei. (Bildquelle: Apple)

Der Handlungsstrang der Serie erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Deshalb wird die zentrale Figur des Armeeoffizier Lee Sha auch nicht nur von Hollywood-Veteran Kurt Russell gespielt, sein eigener Sohn (Wyatt Russell) übernimmt gleich die Rolle des jüngeren Shaw. Den sah man zuletzt beispielsweise als John Walker (U.S. Agent) in der Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“. Auch für den künftigen Marvel-Film „Thunderbolts“ ist der dann wieder mit an Bord.

Kurz Russel in „Monarch: Legacy of Monsters“. (Bildquelle: Apple)

Doch warum wird „Monarch: Legacy of Monsters“ die Art und Weise, wie wir Serien sehen, verändern? „Monarch: Legacy of Monsters“ wird gleich in 3D gedreht. Eigentlich ist die Zeit von 3D-Inhalten im Heimkino längst vorbei, doch ein neues Apple-Produkt soll die Wende bringen.

Wyatt Russell übernimmt die Rolle des jungen Lee Sha. (Bildquelle: Apple)

Die Apple Vision Pro wird von Apple als erster räumlicher Computer vermarktet, für alle anderen ist die Vision Pro vor allem eine ziemlich innovative Datenbrille. „Monarch: Legacy of Monsters“ wird wohl die erste Serie von Apple TV+ sein, die im neuen 3D-Format für die Vision Pro produziert wird. Hat Apple damit Erfolg und die Brille wird in den nächsten Jahren günstiger, dann dürfte die monstermäßige Serie tatsächlich der erste Schritt in eine neue Richtung sein und die Art und Weise verändern, wie wir Serien und Filme künftig daheim sehen werden.

Release-Termin noch geheim

Einen Veröffentlichungstermin hat Apple für „Monarch: Legacy of Monsters“ noch nicht genannt, spricht nur von „bald“. Fragt sich, ob Apple mit dem Release bis zum Verkaufsstart der Vision Pro Anfang 2024 wartet oder ob die Serie doch schon eher gezeigt wird. Denn ein Zwang wird die Datenbrille nicht. Auch ganz normal in 2D wird man sich die Monster-Serie anschauen können.