Es ist das Ende einer Ära: Mit Staffel 5 endet die Erfolgsserie „Stranger Things.“ Die Macher des Netflix-Hits haben jetzt verraten, welcher Charakter im Zentrum der finalen fünften Staffel stehen wird. Elfie ist es nicht.

Netflix Facts

Wann die fünfte Staffel von Stranger Things ausgestrahlt wird, steht noch in den Sternen. Auch der Netflix-Publikumsliebling ist vom Autoren-Streik betroffen. Bereits klar ist aber, auf wem in Staffel 5 das Hauptaugenmerk liegen wird: Will Byers.

Stranger Things: In Staffel 5 ist Will Byers der Mittelpunkt – und hat sein Coming Out

Für Stranger Things schließt sich damit ein Kreis: Schon in der ersten Staffel stand Will im Mittelpunkt der Geschichte. Das plötzliche Verschwinden des jüngsten Byers-Spross hat die Kleinstadt Hawkins in Aufruhr versetzt. Staffel 5 legt ihr Augenmerk ebenfalls auf Will. Dieses Mal muss er sich aber nicht den finsteren Kräften in der Schattenwelt (Upside Down) stellen, sondern seiner eigenen Sexualität. Will ist schwul – und wird sein Coming Out in Staffel 5 erleben.

Teil von Wills Reise wird aber nicht nur seine Sexualität sein. „Es geht auch darum, dass Will zum jungen Mann wird“, erklärt Serien-Macher Ross Duffer gegenüber Variety. Dieser emotionale Handlungsbogen soll die Serie als Ganzes abrunden, hofft Duffer (Quelle: Variety).

Für Darsteller Noah Schnepp hat Wills kommendes Coming Out auch eine ganz persönliche Bedeutung. Genau wie seine Serienfigur ist auch Schnepp schwul und hat sich kürzlich geoutet.

„Stranger Things“: 6 Fragen, die Staffel 5 beantworten muss Abonniere uns

auf YouTube

Offene Fragen in Staffel 5

Abgesehen von Wills Coming Out muss die fünfte und finale Staffel von Stranger Things noch einige offene Handlungsstränge zu ihrem Ende bringen. Woher stammt etwa die Kraft, die Elfie und auch Vecna besitzen? Wer ist Elfies Vater? Ist Dr. Owens noch am Leben? Das sind nur einige offene Fragen (siehe Video oben), die Stranger Things Staffel 5 hoffentlich beantwortet.

Terminator-Star Lara Hamilton wird ebenfalls in Staffel 5 auftreten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.