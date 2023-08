Videospieladaptionen für das Kino oder auch Streaming haben ihren schlechten Ruf abgeschüttelt und die Erfolgsgeschichten wie The Last of Us oder der Film zu Super Mario Bros. häufen sich. Take-Two hat mit Red Dead Redemption oder GTA extrem beliebte Videospiele im Portfolio, laut CEO Strauss Zelnick wird es aber erst mal keine Filme dazu geben.

Red Dead Redemption oder GTA: Take-Two-Boss über mögliche Filme

Allein schon mit Red Dead Redemption und GTA hat Take-Two zwei extrem beliebte Reihen, die auch als Filme Potenzial hätten. Videospielverfilmungen haben sich aber erst in den letzten Jahren von ihrem schlechten Ruf erholt und die großen Publisher sind nach wie vor vorsichtig, was die Adaptionen ihrer Spiele für das Kino oder Streaming betrifft.

Take-Twos CEO Strauss Zelnick wurde während eines Quartalsberichtes im anschließenden Q&A von einem der Investoren auf das Thema angesprochen. Als positive Beispiele wurden der aktuelle Film zu den Super Mario Bros. und die HBO-Serie The Last of Us genannt. Zelnick selbst war in den 90ern CEO der amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Fox und erklärte die Zurückhaltung bei Film-Projekten.

Laut Zelnick ist die Filmbranche ein „hartes Business“ und man wolle nicht „die Zukunft der eigenen Marken in die Hände eines anderen geben“. Was die Auswahl an Film-Projekten angeht, wird Take-Two weiterhin „sehr selektiv“ vorgehen. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten seien im Bereich Film und Streaming eher klein. (Quelle: Take-Two Earnings Call Q1 2024 via Shacknews)

Das bedeutet im Klartext, dass es in naher Zukunft erst mal keine Filme zu Red Dead Redemption oder GTA geben wird.

Take-Two hat bereits zwei Filme in Produktion

Bei Lionsgate entsteht zurzeit ein Film im Borderlands-Universum, in dem unter anderem Cate Blanchett, Kevin Hart und Jack Black zu sehen sein werden. Der Film hat seit Kurzem sogar ein geplantes Release-Datum und soll in genau einem Jahr erscheinen.

Bei Netflix wird derweil an einem BioShock-Film gearbeitet. Bisher ist mit Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire) bereits der Regisseur gefunden, das Drehbuch kommt von Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). Mehr ist zu dem Projekt bisher nicht bekannt.