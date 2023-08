Die derzeit beliebteste Streaming-Serie könnt ihr nicht beim Branchenprimus Netflix sehen. Dafür braucht ihr einen anderen Anbieter, bei dem ihr aber auch schon mal kostenfrei reinschauen könnt. In der Hauptrolle zu sehen ist der bekannte Hollywood-Schauspieler Idris Elba.

Apple Facts

Die aktuellen US-Streaming-Charts werden von „Hijack“ angeführt. Kennt ihr nicht? Gut möglich, schließlich bekommt ihr die Serie nicht etwa bei Netflix zu sehen, sondern müsst hierfür bei Apple TV+ einschalten. Dem Underdog der Streaming-Dienste gelingt damit ein weiter Erfolg, nachdem bereits im Mai mit „Silo“ Vergleichbares gelang (Quelle: Reelgood).

„Hijack“ auf Platz 1: Nicht auf Netflix, sondern bei Apple TV+

Bei „Hijack“ handelt es sich um eine Mini-Serie, bedeutet, am Ende steht eine abgeschlossene Handlung und kein fieser Cliffhanger. Am 2. August 2023 veröffentlichte Apple TV+ die letzte von insgesamt sieben Episoden (bei Apple TV+ ansehen). Wohl auch deshalb schaffte es „Hijack“ nunmehr auf den Spitzenplatz.

Apple TV+ übernimmt den Spitzenplatz. (Bildquelle: Reelgood)

Idris Elba spielt in „Hijack“ Sam Nelson. Ein erfahrener Verhandlungsführer für die freie Wirtschaft. Der sitzt im Flieger von Dubai nach London, als es zu einer Flugzeugentführung kommt. Die Handlung läuft nunmehr in Echtzeit ab und wird in jenen sieben Episoden mit einer Länge von jeweils 44 bis 48 Minuten erzählt.

Verdammt spannend, auch weil die Hintergründe der Entführung lange im Verborgenen bleiben. Ein Rätsel, welches erst Stück für Stück aufgedeckt wird. Die britische Miniserie ist gelungene TV-Unterhaltung, dies beweist auch ein Blick auf die entsprechenden Bewertungsportale.

Einstimmung gefällig? Bitteschön, der Trailer:

Hijack - Trailer Deutsch

Bei der IMDb erzielt „Hijack“ gute und solide 7,5 von 10 maximalen Punkten. Noch etwas positiver das Bild der Profi-Kritiker von Rotten Tomatoes – ein Votum von 87 Prozent verschafft der Serie das Prädikat „Fresh“. Kurzum: Lohnt sich. Nur wer gerade im Flieger sitzt oder noch in den Urlaub fliegen will, sollte vielleicht lieber erst mal aus nachvollziehbaren Gründen verzichten.

Apple TV+ kostenlos sehen: Mit Promo-Codes kein Problem

Wer Apple TV+ kostenlos testen möchte, der hat dazu Gelegenheit. Einerseits gibt es immer das kostenlose Probeabo für 7 Tage. Anderseits gibt es auch Promo-Codes, die verschaffen euch bis zu 3 Monate kostenfreien Film- und Serienspaß. Mehr dazu verraten wir euch in diesem Artikel.

Aktuell auch für Rückkehrer, die Apple TV+ schon mal abonniert hatten, funktioniert beispielsweise dieser Code (gültig bis 24.08.2023). Damit bekommt ihr Apple TV+ ganze 2 Monate kostenlos, vorausgesetzt, ihr habt aktuell kein laufendes Abo.