Keanu Reeves gelang vor fast zehn Jahren ein phänomenales Comeback als Action-Star. „John Wick“ wurde zum Kult und bringt es mittlerweile auf vier Filme. Jetzt folgt die Serie zur Filmreihe. Die schnappt sich Amazon hierzulande exklusiv, für Prime-Mitglieder ist sie kostenlos. Ein erster Trailer bringt Fans in die richtige Stimmung.

Der etwas überlange, aber korrekte Titel der Serie lautet „The Continental: From the World of John Wick“. Fans der Filmreihe wissen sofort Bescheid, denn beim „Continental“ handelt es sich doch um das legendäre Hotel spezieller Art, ein Zufluchtsort für Auftragsmörder. Oberste Regel: Im „Continental“ schweigen die Waffen, das „Business“ bleibt vor der Tür.

Bei Amazon Prime Video: John-Wick-Serie ab dem 22. September

Anders als die Filme spielt die Serie nicht in der Gegenwart. Stattdessen erlaubt sie uns einen Blick in das New York der 1970er-Jahre. Wohl auch deshalb fehlt von John Wick und damit auch Keanu Reeves jede Spur. Auf Hollywood-Adel müsst ihr aber trotzdem nicht verzichten.

So sehen wir Mel Gibson in der Rolle des „Cormac“, der damalige Hotelmanager des Continental. Mit dabei sind dann unter anderem noch Colin Woodell, der spielt eine jüngere Version von Winston Scott, dem späteren Hotelmanager, der in „John Wick“ von Ian McShane porträtiert wurde.

Zu sehen bekommen wir gleichfalls eine jüngere Version von „Charon“. Der wurde bekanntlich im Film von Lance Reddick dargestellt, der bedauerlicherweise im März dieses Jahres verstarb.

In den USA läuft „The Continental: From the World of John Wick“ beim Streaming-Dienst Peacock. In Deutschland allerdings hat sich Amazon Prime Video die Rechte gesichert. Prime-Mitglieder können die potenzielle neue Kult-Serie somit kostenlos ab dem 22. September 2023 sehen (Amazon Prime Video entdecken).

Jetzt folgt der erste Trailer:

The Continental - Trailer Englisch

Trailer schaut gut aus

Bewertungen zur neuen Serie gibt es noch nicht, schließlich hat noch kein Zuschauer „The Continental: From the World of John Wick“ gesehen. Doch der erste richtige Trailer macht definitiv Lust auf mehr. Auch ganz ohne Keanu Reeves könnte die Serie ein gefeierter Erfolg werden. Action und Inszenierung scheinen dem Trailer nach zumindest schon mal den richtigen Ton zu treffen.

Also, wenn ihr Prime-Kunden seid, schaltet doch einfach ab dem 22. September 2023 ein und schnallt euch an – es wird turbulent.

