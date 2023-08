Disney+ ist einer der führenden Streaming-Dienste in Deutschland. Wer ein Amazon-Prime-Abonnement hat, stellt sich die Frage, wie man Disney Plus über Amazon sehen kann.

Disney+ Facts

Bei „Amazon Prime“ handelt es sich ebenfalls um einen Film- und Serien-Streaming-Dienst. Dabei sind Disney+ und Amazon Prime 2 komplett verschiedene Anbieter. Wer also einen Prime-Zugang hat, benötigt ein weiteres Disney-Plus-Abonnement, um die Disney-Inhalte ansehen zu können.

Disney Plus über Amazon Prime?

Eine Partnerschaft oder ein günstiges Bundle von Disney+ für Amazon-Prime-Mitglieder gibt es nicht. Will man also Star Wars, Mickey Mouse, Marvel und Co. sehen, muss man das normale Disney-Plus-Abonnement buchen. Einen kostenlosen Probemonat bietet man ebenfalls nicht an. Anders als bei den Amazon-Channels gibt es auch für Prime-Mitglieder keinen kostenlosen Testzeitraum für das Disney-Plus-Angebot.

Disney+: Das erwartet euch beim Streamingdienst Abonniere uns

auf YouTube

Disney Plus mit Amazon Fire TV Stick sehen

Habt ihr einen Streaming-Stick von Amazon, den Amazon-Fire-TV-Stick, könnt ihr die Sendungen aus dem Disney-Plus-Programm darüber streamen und auf den TV-Bildschirm bringen. So funktioniert es:

Öffnet diese Seite für den Amazon-App-Store im Browser. Seid ihr mit dem richtigen Amazon-Account angemeldet, könnt ihr die Disney-Plus-App direkt an den verknüpften Fire-TV-Stick senden. Beim nächsten Start wird die App automatisch heruntergeladen und installiert. Alternativ steuert ihr den App-Store über die Fire-TV-Benutzeroberfläche an. Sucht hier nach „Disney+“ und installiert die Anwendung auf eurem Gerät. Meldet euch mit dem Disney-Plus-Konto an.

Eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft ist dafür nicht zwingend notwendig, dafür aber das Disney-Plus-Abo. Für den Empfang benötigt ihr die entsprechende Disney-Plus-App für Fire TV. Habt ihr bereits einen Account, könnt ihr euch dort direkt anmelden. Das klappt schnell über die entsprechende Login-Seite von Disney+ im Browser, um euch mühsame Passworteingaben mit der Fire-TV-Fernbedienung zu ersparen. Daneben könnt ihr auch ein neues Disney-Plus-Konto in der App erstellen. Schneller funktioniert das jedoch ebenfalls im Browser am Computer oder Smartphone, da ihr hier ebenfalls schnell mit alle notwendigen Eingaben mit der Tastatur machen könnt, anstatt die einzelnen Buchstaben und Zeichen mit der Fire-TV-Stick-Fernbedienung auswählen zu müssen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.