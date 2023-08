Ende August geht mit „Dyn“ ein neuer Sport-Streaming-Dienst in Deutschland an den Start. Für den Empfang wird ein Abonnement benötigt. Mit wie vielen Geräten kann man bei Dyn gleichzeitig streamen?

Die Übertragungen des Anbieters stehen auf verschiedenen Geräten bereit. So könnt ihr zum Beispiel im Browser, Smartphone, Tablet oder über einen Streaming-Stick einschalten. Das geht in eingeschränktem Umfang auch gleichzeitig.

Dyn: Mit wie vielen Geräten kann man gleichzeitig streamen?

Man kann also zum Beispiel eine Übertragung auf der Dyn-App auf dem Smartphone starten und zum gleichen Zeitpunkt mit demselben Konto im Browser bei einer Sport-Übertragung zuschauen. Dabei muss man sich nicht im gleichen WLAN befinden und es muss nicht die gleiche Sportart ausgewählt werden.

Versucht man sich mit mehr als zwei Geräten im gleichen Konto anzumelden, gibt es eine Fehlermeldung. Um einzuschalten, muss man daher erst eine bereits laufende Übertragung pausieren.

Dyn: Wie viele Geräte kann man pro Account registrieren?

Neben der Beschränkung auf zwei Geräte für gleichzeitig laufende Streams gibt es eine weitere Einschränkung: Jeder Dyn-Account kann auf maximal 4 Geräten gleichzeitig angemeldet sein. Dazu werden also auch eingeloggte Geräte gezählt, bei denen gerade keine Wiedergabe läuft. Das soll verhindern, dass man sein Konto an zu viele Leute außerhalb des eigenen Haushalts weitergibt. Sind bereits 4 Geräte registriert, muss man zunächst ein angemeldetes Streaming-Gerät in der eigenen Kontoverwaltung gelöscht werden. Danach lässt sich ein neues Smartphone, Tablet oder anderes Abspielgerät für den Account registrieren, indem man sich mit seinen Kontodaten darauf anmeldet.

Dyn geht am 23. August 2023 an den Start. Der Streaming-Anbieter hat zahlreiche Sportarten abseits des Fußballs im Programm, darunter die Spiele der Handball-Bundesliga und Champions League, Volleyball, Hockey und Tischtennis. Der Zugang kann monatlich gebucht werden. Die Abo-Gebühr liegt bei 14,50 Euro.

