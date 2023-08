Live bei Sat.1: Beim UEFA Supercup am kommenden Mittwoch trifft Champions-League-Sieger Manchester City auf den Europa-League-Sieger FC Sevilla. Der Sender hat sich kurzfristig die Übertragungsrechte gesichert. Auch den DFL-Supercup gibt es bei Sat.1 zu sehen.

City gegen Sevilla: Sat.1 zeigt UEFA Super Cup

Ziemlich kurzfristig hat sich Sat.1 ein echtes Fußball-Highlight geschnappt. Die Partie zwischen Manchester City und dem FC Sevilla am 16. August wird um 21 Uhr angepfiffen. Wie üblich trifft beim UEFA Super Cup der Gewinner der UEFA Champions League auf den Champion der UEFA Europa League.

Laut Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann „krönt der UEFA Super Cup unsere Fußball-Festwoche zum Start in die neue Saison“. Damit spielt er auf den deutschen DFL-Supercup an, der ebenfalls vom Sender übertragen wird. Der deutsche Meister Bayern München trifft am Samstag, den 12. August, auf den DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Beide Partien lassen sich im Free-TV anschauen, auch wird ein Livestream bei ran.de angeboten. Dieser ist kostenfrei, allerdings müssen sich Interessierte vorher registrieren. Als Moderator beim UEFA Super Cup und DFL-Supercup ist wie gewohnt Matthias Opdenhövel mit dabei, es kommentiert Wolff-Christoph Fuss. Markus Babbel ist als Experte eingeladen (Quelle: DWDL.de).

Für Sat.1 dürfte die Übertragung des UEFA Super Cup für ziemlich hohe Einschaltquoten sorgen. Im vergangenen Jahr wurde die Begegnung zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt bei RTL ausgestrahlt, es schalteten fast vier Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ergab sich ein Marktanteil von mehr als 20 Prozent.

UEFA Super Cup: Erster Titel für Manchester City?

Seit Einführung des UEFA Super Cup im Jahr 1972 konnte Manchester City die Trophäe noch nie für sich beanspruchen. Der FC Sevilla hingegen konnte sich im Jahr 2006 ein einziges Mal durchsetzen. Die Rekordsieger des Wettbewerbs sind Real Madrid, FC Barcelona und AC Mailand mit je fünf Titeln.

