Der „ZDF-Fernsehgarten“ hat es derzeit nicht leicht, den treuen Fan-Stamm am Bildschirm zu halten. Aber was hat das mit der Fußball-WM der Frauen zu tun?

ZDF Facts

Sonntagsklassiker im Schatten der WM

Seit den 80ern ist der „Fernsehgarten“ eine feste Größe im ZDF-Sonntagsprogramm. Doch 2023 wirbelt die Frauen-Fußball-WM den gewohnten Rhythmus ordentlich durcheinander. So startete der „Fernsehgarten“ am 30. Juli nicht wie üblich um 11 Uhr, sondern wurde auf 13.30 Uhr verschoben. Das Resultat? Ein Quotentief: Über eine halbe Million weniger Zuschauer im Vergleich zur Vorwoche! Mit einem „Best of“ aus dem letzten Jahr wollte das ZDF-Team rund um Andrea Kiewel punkten – doch der Move ging gehörig nach hinten los! Nur 1,29 Millionen Zuschauer ließen sich von der Nostalgie-Show überzeugen.

Auch 'Immer wieder sonntags‘ spürt den Hit der WM

Doch nicht nur das ZDF muss um seine Zuschauer kämpfen. Die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross erfuhr am 6. August ebenfalls eine Sendeverschiebung und büßte dadurch 200.000 Fans ein.

Aber es gibt auch Lichtblicke: Am 13. August geht's beim „Fernsehgarten“ weiter mit Stars wie Bernhard Brink und Patrick Lindner, während „Immer wieder sonntags“ im Europa-Park Rust mit Musikern wie Hansi Hinterseer und Sonia Liebing auftrumpfen wird. Das TV-Battle geht in die nächste Runde! Wer wird sich durchsetzen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.