Aktuell sitzt Pikmin 4 auf dem Thron der Switch-Charts. Dicht dahinter wartet eine Sportsimulation, die den zweiten Platz wirklich nicht verdient hat. Kein Nintendo-Fan sollte jemals FIFA 23 für die Switch kaufen und wir verraten euch, warum.

Originalmeldung vom 17. Januar 2023:

FIFA 23 hat in den Switch-Charts nichts verloren

Jedes Jahr die gleiche Leier. Ein neues FIFA erscheint und die Spieler beschweren sich darüber, dass sich im Vergleich zum Vorgänger kaum etwas getan hat. Aber immerhin tut sich bei den Versionen für PC, PlayStation und Xbox noch wirklich was. Jahr für Jahr gibt es hier neue Spielmodi, Updates für die Bewegungssteuerung und andere kleine Neuerungen.

Auf der Switch sieht das ganz anders aus – denn die sogenannte Legacy-Edition von FIFA 23 ist tatsächlich einfach nur eine Kopie der Legacy Edition von FIFA 22. Das versucht EA auch gar nicht erst zu verschleiern. Denn wer einen Blick in die Produktbeschreibung der Switch-Version im eShop wirft, findet dort folgenden Abschnitt:

„Die FIFA 23 Legacy Edition enthält dieselben Gameplay-Features und Modi wie die FIFA 22 Legacy Edition, ohne neue Entwicklungen oder signifikante Verbesserungen.“

Und trotzdem verkauft sich FIFA 23 auf der Nintendo Switch anscheinend prächtig – ansonsten hätte es das Spiel wohl kaum auf den dritten Platz der Bestseller-Charts des eShops geschafft (Quelle: Nintendo).

FIFA 23 ist eigentlich FIFA 19 auf der Nintendo Switch

Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Denn wer ein bisschen weiter recherchiert, findet heraus, dass auch schon die Legacy Edition von FIFA 22 quasi nur eine Kopie von FIFA 21 war. Diese wiederum basierte auf FIFA 20, welches – Wunder, oh Wunder – nur ein Aufguss von FIFA 19 war. Switch-Spieler von FIFA 23 zocken also in Wirklichkeit FIFA 19.

Während also viele FIFA-Spieler immer behaupten, dass EA sie Jahr für Jahr für das gleiche Spiel zur Kasse beten würde, können nur die Switch-Spieler diese Aussage auch wirklich wahrheitsgetreu von sich geben.

Vielleicht wird dieser Kreislauf jedoch in diesem Jahr endlich durchbrochen. Schließlich hat EA ja die FIFA-Lizenz abgegeben und wird seine Fußballsimulation in Zukunft unter dem Namen EA Sports FC verkaufen. Möglicherweise nimmt man diesen Neuanfang auch zum Anlass, um endlich mal eine wirklich neue Switch-Version für die Besitzer der Nintendo-Konsole auf den Markt zu bringen.