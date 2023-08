Xiaomi ist vor einiger Zeit wieder in den Tablet-Markt eingestiegen und will diesen nicht mehr so stiefmütterlich bedienen, wie es zuletzt der Fall war. Das Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro waren erst der Anfang. Jetzt legt das chinesische Unternehmen wirklich los und hat ein echtes Monster-Tablet in der Pipeline.

Xiaomi Pad 6 Max 14 kommt

Nachdem Xiaomi mit dem Pad 6 und Pad 6 Pro zwei Android-Tablets auf den Markt gebracht hat, kommt mit dem Pad 6 Max 14 ein komplett neues Modell dazu. Bereits vor der offiziellen Präsentation sind viele technische Daten durchgesickert, die einen Eindruck davon geben, was uns genau erwartet. Wie der Name Pad 6 Max 14 schon verrät, handelt es sich um ein 14-Zoll-Tablet. Die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz soll für eine flüssige Darstellung sorgen.

Das Xiaomi Pad 6 Max 14 wird besonders groß. (Bildquelle: Xiaomi

Während Apple und Samsung ihre riesigen Tablets besonders teuer machen, versucht Xiaomi einen Mittelweg zu finden, damit das Pad 6 Max 14 bezahlbar bleibt. Deswegen soll „nur“ ein LCD-Bildschirm zum Einsatz kommen und es soll „nur“ den älteren Snapdragon 8+ Gen 1 als Prozessor geben. Die Leistung dürfte trotzdem reichen, um eine hohe Performance zu erreichen (Quelle: GSMArena).

Xiaomi soll im Pad 6 Max 14 zudem einen 10.000-mAh-Akku verbauen, der für eine lange Laufzeit sorgt. Dieser lässt sich zudem mit 67 Watt per Kabel sehr zügig wieder aufladen. Andere Geräte sollen sich am Tablet mit 33 Watt per Reverse Charging ziemlich schnell aufladen lassen. Für einen satten Klang sollen acht Lautsprecher sorgen. In einem so großen Gehäuse dürfte dafür genug Platz zur Verfügung stehen.

Im Video zeigen wir euch die Samsung-Alternative in der Größe:

Xiaomi Pad 6 Max 14 nur für China?

Xiaomi veranstaltet am 14. August 2023 ein großes Event in China. Dort soll das Pad 6 Max 14 offiziell vorgestellt werden. In Deutschland gibt es bisher nur das normale Xiaomi Pad 6 zu kaufen (bei Amazon anschauen). Ob das Max den Weg zu uns findet, steht also in den Sternen. Eine bezahlbare Alternative zu Samsung und Apple wäre aber wünschenswert. Zuletzt hat Xiaomi auf dem Tablet-Markt zugelegt.

