Google ist mit der Pixel Watch in den Smartwatch-Markt eingestiegen und will auf lange Sicht mit Apple und Samsung konkurrieren. Um das zu schaffen, muss Google die Vielfalt erhöhen. Das will das US-Unternehmen aber nicht so machen, wie sich das viele Google-Fans wünschen würden.

Google Facts

Google Pixel Watch 2 wieder nur in einer Größe

Google hat die erste Pixel Watch (Test) nur in einer Größe von 41 mm auf den Markt gebracht. Die Smartwatch ist also eher klein und zierlich. Viele Google-Fans hatten die Hoffnung, dass mit der Pixel Watch 2 eine größere Auswahl erfolgt, wie man es von Apple und Samsung kennt. Smartwatches werden dort immer in zwei Größen verkauft, um mehr Menschen anzusprechen. Genau dieser Traum scheint wohl zu platzen.

Die Google Pixel Watch 2 hat nämlich einen Zwischenstopp bei der Zulassungsbehörde FCC gemacht und dort eine wichtige Eigenschaft enthüllt. Demnach wird es auch die neue Smartwatch nur in einer Größe geben. Die Versionen werden sich erneut nur durch das LTE-Modul unterscheiden. Aufgetaucht sind drei Modelle, wobei die zwei LTE-Versionen sich nur beim LTE-Band unterscheiden und für verschiedene Märkte gedacht sind. Alle Modelle werden weiterhin die gleiche Größe besitzen (Quelle: 9to5Google).

Mehr Individualität möchte Google bei der Pixel Watch 2 über das Armband schaffen. Es wird neben dem klassischen Armband aus Kunststoff noch drei weitere Modelle geben. Neben zwei unterschiedlichen Armbändern aus Metall soll es auch ein Milanaise-Modell geben. So eins bietet Google bisher überhaupt noch nicht an.

Im Video wird die erste Google Pixel Watch gezeigt:

Google Pixel Watch vorgestellt

Wie groß wird die Pixel Watch 2?

Welche Größe genau die Pixel Watch 2 besitzt, konnte aus den Unterlagen nicht entnommen werden. Es ist also nicht gesagt, dass es sich wieder um ein 41-mm-Modell handelt. Rein optisch soll die Pixel Watch 2 der ersten Pixel Watch stark ähneln. Die Uhr soll zudem aus einem anderen Material gefertigt werden. Erwartet wird die Präsentation im Oktober 2023 mit dem Pixel 8.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.