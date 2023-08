Xiaomi hat in China ein großes Event veranstaltet, auf dem das lang erwartete Mix Fold 3 vorgestellt wurde. Es handelt sich um das neueste Falt-Smartphone des chinesischen Herstellers, das direkt gegen das Galaxy Z Fold 5 von Samsung antritt und dieses in entscheidenden Bereichen übertrumpft. Einen Haken gibt es aber.

Xiaomi Facts

Xiaomi Mix Fold 3 ist offiziell

Mit dem Mix Fold 3 legt Xiaomi sein Falt-Smartphone neu auf. Es handelt sich um ein absolutes High-End-Handy, welches (fast) keine Kompromisse macht. So setzt Xiaomi neue Maßstäbe bei der Helligkeit vom faltbaren Bildschirmen. Das interne 8,03-Zoll-Display lässt sich nicht nur über 500.000 Mal ohne Probleme falten und hält damit extrem lange durch, sondern erreicht eine Helligkeit von bis zu 2.600 Nits. Samsung kommt auf maximal 1.750 Nits. Das externe 6,56-Zoll-Display kommt immerhin noch auf bis zu 1.300 Nits. Die Panels stammen von Samsung und bieten den gleichen Schutz der Oberfläche.

Das Xiaomi Mix Fold 3 überzeugt beim Design und der Technik. (Bildquelle: Xiaomi

Genau wie Samsung bekommt auch Xiaomi von Qualcomm einen getunten Snapdragon 8 Gen 2 als Prozessor, der mit bis zu 3,36 GHz taktet. Dazu gibt es bis zu 1 TB internem Speicher und maximal 16 GB RAM. Samsung verbaut nur 12 GB RAM. Der Akku fällt mit 4.800 mAh relativ groß aus und lässt sich mit 67 Watt auch zügig laden. Auch hier zieht Samsung mit 4.400 mAh und 25 Watt den Kürzeren. Kabellos lässt sich das Smartphone immerhin noch mit 50 Watt laden. Bei Samsung sind es nur 10 Watt. Trotz des größeren Akkus ist das Handy mit 255 Gramm nur 2 Gramm schwerer als das Galaxy Z Fold 5.

Der größte Unterschied dürfte aber bei der Hauptkamera liegen. Xiaomi verbaut im Mix Fold 3 eine Leica-Kamera mit großen Sensoren, die für eine hohe Bildqualität sorgen sollen. Es kommt zwar kein 1-Zoll-Sensor wie im Xiaomi 13 Ultra zum Einsatz, doch die Kamera soll trotzdem alle Falt-Handys deutlich übertreffen. Xiaomi hat sogar Platz gefunden für eine Periskop-Kamera, um einen starken Zoom zu ermöglichen. Das gibt es bei Samsung gar nicht. Xiaomi hat zudem mit MIUI Fold 14 eine spezielle Software entwickelt, die an Falt-Handys angepasst ist.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi Mix Fold 3 anschauen:

Xiaomi Mix Fold 3: Falt-Handy vorgestellt

Xiaomi Mix Fold 3 nur für China

Bisher ist das Xiaomi Mix Fold 3 nur für China vorgestellt worden. Dort wird es zu Preisen von ab 8.999 Yuan verkauft, was umgerechnet etwa 1.135 Euro entspricht. Am 16. August 2023 ist der Marktstart. Ob das Falt-Handy nach Europa und Deutschland kommt, steht in den Sternen. Zu viel Hoffnung solltet ihr euch aber nicht machen. Die Vorgänger blieben auch nur in China verfügbar.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.