Nur Stunden nachdem Samsung mit dem Galaxy Z Fold 5 sein neuestes Flaggschiff-Smartphone mit faltbarem Display vorgestellt hat, macht Xiaomi mit bedeutenden Verbesserungen Werbung für seine Alternative. Bereits in Kürze soll das Mix Fold 3 gezeigt werden.

Xiaomi Mix Fold 3 kommt im August

Xiaomi wird als direkte Antwort auf das gerade erst vorgestellte Galaxy Z Fold 5 im August 2023 das Mix Fold 3 offiziell präsentieren. Während sich das Samsung-Handy im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert hat, hat Xiaomi bereits jetzt verraten, dass es mehrere große Änderungen beim eigenen Falt-Smartphone geben wird. So hat das chinesische Unternehmen auf Weibo offiziell verkündet, dass eine noch viel bessere Kamera mit vier Sensoren zum Einsatz kommt – dank Kooperation mit Leica.

Die Kameras sollen dabei eine höhere Leistung und bessere Bildqualität liefern, ohne sich negativ auf die Bauform auszuwirken. Speziell dafür hat Xiaomi neue Motoren für die optische Bildstabilisierung entwickelt, die besonders klein ausfallen. Zudem hat Xiaomi dünnere Linsen, eine schlankere Bauform für den Periskopzoom und ein neues Stack-Design im Einsatz, sodass das Falt-Handy eine richtig gute Kamera zur Verfügung hat. In faltbaren Smartphones ist das durch die dünne Bauform sonst nicht selbstverständlich.

Das Teaser-Bild oben soll das Xiaomi Mix Fold 3 bereits zeigen. Man sieht das recht dünne Gehäuse und Scharnier. Weitere Details wird Xiaomi vermutlich in den kommenden Tagen teilen, um einen Hype aufzubauen.

Zum Vergleich könnt ihr euch das neue Samsung Galaxy Z Fold 5 im Video anschauen:

Xiaomi Mix Fold 3 nur in China?

Die große Frage wird sein, ob das Xiaomi Mix Fold 3 wirklich mit dem Samsung Galaxy Z Fold 5 konkurrieren kann und auch international auf den Markt kommt. Die Vorgänger wurden immer nur in China verkauft und hatten so nicht wirklich die Chance, sich bei europäischen Kundinnen und Kunden zu beweisen. Xiaomi bringt aber immer mehr Geräte auch nach Europa. Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Etwas mehr Konkurrenz für Samsung wäre in jedem Fall nicht verkehrt.

