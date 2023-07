Mit dem Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Ultra hat das chinesische Unternehmen drei echte Top-Smartphones auf den Markt gebracht, die mit ihren Leica-Kameras und guten technischen Ausstattung punkten wollen. Bei den Nachfolgern soll das Design wieder eine größere Rolle spielen und da insbesondere das Display.

Xiaomi 14 mit fast randlosem Display erwartet

Die Xiaomi-13-Smartphones sind noch gar nicht so lange auf dem Markt, da kündigen sich jetzt schon die Nachfolger an. Wie in jedem Jahr wird Xiaomi die neuen Top-Smartphones zuerst in China vorstellen und das passiert meist im gleichen Jahr, in dem die aktuellen Modelle international auf den Markt gekommen sind. Genau so wird es auch mit dem Xiaomi 14, 14 Pro und 14 Ultra passieren. Im Hinblick auf das Design sind nun spannende Details durchgesickert.

Ein gut informierter Insider hat nun nämlich verraten, dass Xiaomi beim Display der 14er-Smartphones neue Maßstäbe setzen möchte. Die Ränder um den Bildschirm sollen extrem dünn ausfallen und so ein fast randloses Smartphone ermöglichen. Er ist so begeistert von dem Design, dass die Konkurrenz es schwierig haben wird, da mitzuhalten. So soll das Xiaomi 14 aussehen:

Ob dieses Design des Xiaomi 14 wirklich realistisch erscheint, muss man abwarten. Die Quelle ist in den letzten Monaten immer mehr dafür bekannt geworden, chinesische Hersteller zu pushen und als die besten Smartphone-Hersteller hinzustellen. Währenddessen wird meist gegen Samsung geschossen. Viele der Informationen, die vorab geteilt wurden, haben sich aber als richtig erwiesen, sodass es spannend sein wird zu sehen, ob Xiaomi optisch wirklich diesen Weg einschlägt.

Im Video zeigen wir euch das Design des Xiaomi 13 zum Vergleich:

Rückseite ohne große Änderungen

Fast zeitgleich sind auch Informationen zum Design der Rückseite des Xiaomi 14 auf Weibo aufgetaucht. Da soll sich im Vergleich zur Front im Grunde nichts ändern. Mit dem aktuellen Design der Rückseite und der großen Kamerapartie scheint Xiaomi also zufrieden zu sein. Bei der Kamera an sich soll es aber tatsächlich Verbesserungen geben.

