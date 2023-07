Der Stellantis-Konzern bläst zum Angriff auf die Elektro-Konkurrenz. Dank der STLA Medium genannten Plattform sollen künftige Stromer von Marken wie Opel und Fiat, aber auch Jeep oder Citroën zu echten Leistungs-Garanten werden. 700 km Reichweite sind fest vorgesehen – noch dieses Jahr geht's los.

Stellantis hat seine neue Plattform STLA Medium offiziell gemacht. Sie ist eine von vier Plattformen, die speziell auf den Elektroantrieb ausgerichtet sind und in den kommenden Jahren das Angebot Europas zweitgrößtem Autobauer und seinen Marken dominieren werden.

Was macht STLA Medium von Stellantis aus?

STLA Medium wird die Grundlage von Modellen aus der Kompakt- und Mittelklasse (Quelle: Stellantis) und damit für absehbar für eine Menge Modelle unter anderem von Fiat, Opel, Citroen, Peugeot und Co. Pate stehen. Als erstes E-Auto auf der Plattform wird noch dieses Jahr der DS4 E-Tense erwartet. Auch der vollelektrische Opel Grandland dürfte 2024 auf der STLA Medium stehen.

Der Opel Astra Electric steht noch nicht auf Stellantis neuer Plattform:

Mit dem Feiern der Ladeleistung könnte sich Stellantis allerdings etwas zu weit aus dem Fenster lehnen: Im Gegensatz etwa zu den erfolgreichen E-Autos des Hyundai-Konzerns bietet STLA Medium nur eine 400-Volt-Architektur. Das begrenzt im Vergleich die Ladegeschwindigkeit deutlich.

Bei STLA Medium geht es in aller erster Linie um zwei Dinge: Preis und Reichweite. Stellantis bringt mit der Plattform km-Werte in die Kompakt- und Mittelklasse, die wir sonst eher aus teureren Modellen kennen – danke dafür! Wir dürfen also Top-Werte bei der Reichweite für einen vergleichsweise akzeptablen Preis erwarten. Stellantis schreibt in der Mitteilung aber auch, dass der Ladestand in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent steigen kann – ein Wert, den aktuelle E-Autos längst erreichen. Ein Alleinstellungsmerkmal bei der Ladeleistung sieht anders aus. Stellantis macht mit STLA Medium schon vieles richtig, aber noch nicht alles.