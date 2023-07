„Ich hab sie doch vorhin auf den Tisch gelegt, ich bin doch nicht verrückt!“ Wenn plötzlich Auto- oder Türschlüssel fehlen, zweifelt man schnell am eigenen Verstand. Damit solche Kopfkratz-Momente in Zukunft nicht mehr passieren, hat Aldi in Kürze das passende Angebot. Mit 9,99 Euro ist der Alltagshelfer ein echtes Schnäppchen.

Bei Aldi gibt es mehr als nur Tomaten, Toilettenpapier und Tiefkühlpizza. Mit stark reduzierter Aktionsware lockt der Discounter jede Woche Millionen Menschen in die Filialen. Ein Aktionsangebot richtet sich nächste Woche an alle, die gerne mal ihren Schlüssel verlegen.

Aldi Süd verkauft Schlüsselfinder für 9,99 Euro

Aldi Süd verkauft einen Schlüsselfinder im 2er-Set für 9,99 Euro. (Bildquelle: Aldi Süd)

Ab dem 10. Juli 2023 verkauft Aldi Süd in den Filialen einen Schlüsselfinder für 9,99 Euro.

Der macht genau das, was versprochen wird und hilft beim Finden von verlegten Schlüsseln. Im Set gibt es zwei farbige Sender und einen Auslöser. Betätigt man ihn, geben die Empfänger ein Licht- und Tonsignal ab. Mit bis zu 80 dB ist das ziemlich laut und dürfte kaum zu überhören sein. Die maximale Reichweite gibt Aldi Süd mit 35 Metern an. Damit ist auch der Einsatzort klar: die eigenen vier Wände. Über längere Strecken funktionieren die Schlüsselfinder nicht.

Welche Batterien die Schlüsselfinder verwenden und wann sie gegen neue ausgetauscht werden müssen, verrät Aldi Süd im Prospekt nicht.

Für wen lohnt sich das Aldi-Angebot?

Das Aldi-Angebot lohnt sich für alle, die einen günstigen und vor allem leicht bedienbaren Schlüsselfinder für ihr Zuhause suchen. Zwar sind klassische Tracker technisch ausgereifter und bieten eine größere Reichweite. Dafür sind AirTags, Galaxy Tags und Co. aber um ein Vielfaches teurer und müssen erst über das Smartphone eingerichtet werden. Damit eignet sich der Aldi-Schlüsselfinder insbesondere auch für Senioren.