StudiVZ & SchülerVZ: Altes Profil wiederherstellen – geht das?

Bevor Facebook ab Ende der 2000er-Jahre zur ersten Anlaufstelle für seinen Social-Media-Auftritt wurde, waren SchülerVZ und StudiVZ die beliebtesten Portale dieser Art in Deutschland. Inzwischen gibt es die „VZ“-Angebote nicht mehr. Kann man noch sein altes Profil bei StudiVZ oder SchülerVZ wiederherstellen?

Das „Studiverzeichnis“ ist 2005 an den Start gegangen und war bis 2017 erreichbar. 2020 sollte das Portal „VZ.net“ die Nachfolge von StudiVZ und SchülerVZ antreten. Das war aber wenig erfolgreich, so dass das Angebot 2022 komplett und endgültig geschlossen wurde.

Kann man seinen alten Account bei StudiVZ, StudiVZ oder MeinVZ wiederherstellen?

Nach der Neueröffnung VZ.net gab es auf dem Portal noch den Zugriff auf die Inhalte aus den alten, über 10 Jahre alten Profilen. Mit der früher genutzten E-Mail-Adresse konnte man sich anmelden und so die damals geposteten Fotos und Daten im VZ-Bereich wiederherstellen. Diese Möglichkeit gab es jedoch nur über den Zeitraum von drei Monaten nach dem Start von VZ.net. Danach wurden die alten Datenbanken abgeschaltet. Damit sollte eine neue Zukunft für das VZ-Portal beginnen, am 31. März 2022 wurde der Betrieb jedoch komplett eingestellt.

Nur mit sehr viel Glück habt ihr noch eine letzte Möglichkeit, Inhalte aus dem alten StudiVZ-, SchülerVZ- oder MeinVZ-Konto zu retten. Dafür müsst ihr aber die Web-Adresse eures alten Profils kennen. Anders als zum Beispiel bei Instagram oder Facebook war das Konto aber nicht über den Benutzernamen in der URL erreichbar, sondern lediglich über eine lange Kombination aus Zahlen- und Buchstaben. Kennt ihr die Adresse noch, steuert die „Internet-Zeitmaschine“ an. Möglicherweise wurde in der Vergangenheit eine Kopie eures Profils gespeichert, die ihr über die Eingabe der URL im Suchfeld erreichen könnt. Ansonsten sind alle früheren Daten für immer und ewig gelöscht und lassen sich nicht wiederherstellen.

