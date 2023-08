Bluesky: Abmelden am Handy & PC – so klappt der Log-out

Wenn ihr euch auf dem Arbeits- oder Bibliotheks-PC auf Bluesky eingeloggt habt oder auf dem Smartphone eines Freundes, solltet ihr euch immer ordnungsgemäß ausloggen. Wie ihr euch bei Bluesky abmeldet, zeigen wir euch hier.

Damit kein Dritter Zugriff auf euren Bluesky-Account hat, solltet ihr euch abmelden, wenn ihr den Dienst auf einem öffentlich zugänglichen Gerät genutzt habt.

Im Browser bei Bluesky ausloggen

Um euch im Browser von Bluesky auszuloggen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet Bluesky in einem neuen Tab des Browsers. Klickt links im Menü auf „Settings“ (Zahnrad-Symbol). Unter dem Menüpunkt „Signed in as“ findet ihr die aktuell eingeloggten Accounts. Bildquelle: GIGA Klickt neben eurem Account rechts auf den Link „Sign out“, um euch abzumelden. Abschließend schließt ihr den Browser.

Falls ihr eure Login-Daten versehentlich in dem fremden Browser gespeichert habt, solltet ihr diese Daten unbedingt löschen. Wie das unter den gängigen Browsern (Firefox, Chrome, Internet Explorer & Edge) funktioniert, lest ihr hier:

In der App bei Bluesky abmelden

Falls ihr das Handy eines Freundes genutzt habt oder euer altes Smartphone an ein Familienmitglied abgeben oder verleihen möchtet, solltet ihr euch ebenfalls aus Bluesky ausloggen. So funktioniert es in der App:

Öffnet die Bluesky-App auf eurem Mobilgerät. Tippt oben links auf das Hamburger-Menü-Symbol (≡). Drückt im Kontextmenü auf „Settings“ (Zahnrad-Symbol). Direkt unter dem Menüpunkt „Signed in as“ findet ihr die aktuell eingeloggten Accounts. Bildquelle: GIGA Tippt neben eurem Account rechts auf den Link „Sign out“, um euch abzumelden.

