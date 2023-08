In sozialen Medien tauchen immer wieder neue seltsame Begriffe auf. So hört und liest man bei TikTok, Twitter, Instagram und Co. mittlerweile öfter die Redewendung „auf Lock“. Was bedeutet das und was meint man damit?

„Auf Lock“ ist ein relativ neues Jugendwort, das erst seit dem Frühjahr 2023 auftaucht. Man hört es zum Beispiel bei vielen beliebten Streamern. Auch wenn es recht frisch ist, ist es aber ein sehr beliebter Ausdruck – so beliebt, dass „auf Lock“ in die Liste der Top-10-Begriffe zur Wahl des Jugendwortes des Jahres 2023 aufgenommen wurde.

„Auf Lock“: Das Jugendwort erklärt

In der Form „auf locker“ taucht der Begriff schon etwas länger auf. Eine richtige Bedeutung hat „auf lock“ nicht. Es ist einfach ein Füllwort, das einen Satz „cooler“ und vor allem „lockerer“ machen soll. „Auf Lock“ wird einfach benutzt, wenn man gut drauf ist und das in seiner Aussage transportieren will. Es geht in der beschriebenen Situation oder Aussage also einfach „locker weg“. Man macht dann etwas mit Leichtigkeit und zeigt, dass man entspannt ist. Es kann in nahezu jeder Situation und in jedem Kontext verwendet werden. Einige Beispiele für die Verwendung von „auf lock“ in deutschen Sätzen findet ihr bei Twitter:

Auch in TikTok-Videos wird der Begriff gerne verwendet:

Das bedeutet „auf Lock“ auf Deutsch

In Streaming-Videos wird der Begriff oft gerne gerufen oder langgezogen, etwa in der Form „auf lokkkk!“. Eines der ersten Videos mit dem Begriff, das „viral“ gegangen ist, war der Clip von HoneyPuu, den ihr euch hier ansehen könnt:

Seitdem gibt es immer mehr TikTok-Videos, in denen das Wort mehr oder weniger sinnvoll auftaucht. Auch der bekannte Streamer „Orangemorange“ hat den Begriff in seinen Wortschatz aufgenommen. Da es sich um einen recht neuen Begriff handelt, hat „auf Lock“ gute Chancen, in die Liste zur Wahl des Jugendworts des Jahres 2023 aufgenommen zu werden.

