Manchmal sieht man in Instagram-Profilen Links oder wird in Postings auf „Links in der Bio“ hingewiesen. Das ist eine Funktion, die jeder nutzen kann. Wie ihr Links in eure Instagram-Biografie einbauen könnt, erfahrt ihr hier.

Es ist einfach, in eure Instagram-Bio einen Link einzufügen. Er erscheint dann unter eurem Steckbrief, wenn sich jemand das Profil ansieht. Ihr könnt die Änderung im Browser oder in der App vornehmen. Mittlerweile ist es sogar möglich, bis zu 5 Links in die Instagram-Biographie einzusetzen.

Links in die Instagram-Bio einfügen

Instagram bietet ein spezielles Eingabefeld für Bio-Links, das allerdings nur in der App verfügbar ist.

So legt ihr einen neuen Instagram-Link an:

Öffnet die Instagram-App auf eurem Smartphone. Falls nötig meldet euch an. Tippt auf das Profil-Icon. Dort seht ihr den Button „Profil bearbeiten“ – tippt darauf. Im unteren Bereich des nächsten Fensters seht ihr den Menüpunkt „Links“ Eine Zahl daneben gibt an, wie viele Links ihr bereits gesetzt habt. Tippt nun auf „Externen Link hinzufügen“. Hier könnt ihr die Adresse der Links eingeben, die in eurer Biografie angezeigt werden sollen. Speichert eure Eingabe ab.

Die Links werden nach dem Speichern unterhalb der Steckbrief-Angaben angezeigt und können von euren Besuchern nun in einem Browser angeschaut werden. Es ist nicht nötig, dass ihr dem Link ein „https://“ voranstellt, das erledigt Instagram automatisch. Ihr könnt diesen Link ändern und entfernen, indem ihr wieder auf „Profil bearbeiten“ klickt.

Im Profil wird später so etwas wie „link1.de und 4 weitere Links“ angezeigt.

Instagram-Links im Steckbrief posten – geht das?

Mit der oben genannten Funktion könnt ihr einen Link eintragen, der unterhalb des Steckbriefs angezeigt wird. Dass es da eine Trennung gibt, dürfte niemandem auffallen. Im Steckbrief selbst könnt ihr keine Links zu Webseiten einfügen.

Allerdings könnt ihr Instagram-User oder Hashtags verlinken.

Schreibt ein @-Zeichen vor den Benutzernamen, um zu einem Instagram-Profil zu verlinken: @Benutzername.

Um ein Hashtag zu verlinken, schreibt direkt vor einen Begriff ein Hashtag: Zum Beispiel #kartoffelbrei.

Sinnvoller ist das allerdings in euren Postings, denn nicht jeder sieht sich zwangsläufig immer euer Profil an. Außerdem solltet ihr diese Links immer testen, um nicht irrrtümlich ganz woanders zu landen. Das gilt natürlich auch für den Link in eurer Instagram-Biografie.

