Einem neuen Geistesblitz von Elon Musk zufolge sollte Twitter eigentlich dauerhaft dunkel werden. Die Plattform, die gerade zu X umbenannt wird, hätte dann nur noch über einen Dark Mode verfügt. Nach Nutzerbeschwerden rudert Musk jetzt zurück. Der dunkle Modus soll aber neuer Standard werden.

Musk knickt ein: Heller Modus bleibt erhalten

So gut wie jeden Tag überlegt sich Twitter-Besitzer Elon Musk, wie er die Plattform verändern könnte. Dass diese Änderungen bei Nutzern nicht immer gut ankommen, ignoriert er oft. Nicht aber in diesem Fall: Nach Beschwerden wird Twitter weiterhin über einen Light Mode verfügen. Dennoch müssen sich Nutzer auf Änderungen einstellen.

Erst vor kurzer Zeit gab Musk bekannt, dass sich Twitter vom Light Mode verabschieden werde. Der dunkle Modus sei ihm zufolge „in jeder Hinsicht besser“. Neben Unterstützung von Fans meldeten sich aber auch einige kritische Stimmen, die den hellen Modus vermissen würden. Musk sollte Nutzern lieber einfach weiterhin die Wahl lassen, welchen Modus sie bevorzugen.

Jetzt folgt die Rolle rückwärts. Nach Angaben von Musk soll Twitter weiterhin über einen Light Mode verfügen. Trotzdem müssen sich manche Nutzer umstellen – oder besser gesagt selbst aktiv werden. Zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt soll der Dark Mode zum neuen Standard erhoben werden. Wer Twitter weiter hell erleben möchte, muss den Light Mode später händisch aktivieren.

Auch bei der freien Twitter-Alternative Mastodon gibt es einen hellen und einen dunklen Modus:

Twitter: Gedimmte Anzeige wird verschwinden

Derzeit bietet Twitter noch drei Anzeige-Modi an: Standard, „Dimmen“ und „Licht aus“. Musk will den bei manchen Nutzern sehr beliebten gedimmten Modus nach eigenen Angaben einstellen (Quelle: Elon Musk bei Twitter). Eine Begründung dafür, warum der nicht ganz so dunkle Modus von Twitter verschwinden soll, lieferte er nicht.

