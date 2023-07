In die Dauer-Diskussion über Android oder iOS mischt sich nun auch der Instagram-Chef ein. Sein Urteil sorgt für hochgezogene Augenbrauen – und zwar aus mehreren Gründen.

Nach dem Scheitern von Windows Phone und anderer Alternativen beherrschen Android und iOS die Mobilfunk-Welt. Zusammen kommen sie in Deutschland auf einen Marktanteil von rund 99 Prozent.

Trotz des gemeinsamen Erfolges liegen die Anhänger der beiden Systeme im Dauerclinch. In der Streitfrage, ob Android oder iOS besser sei, hat sich Instagram-Chef Adam Mosseri jetzt klar auf eine Seite geschlagen.

Instagram-Chef findet Android besser als iOS

„Android ist jetzt besser als iOS“, so die knappe Antwort vom Instagram-Boss. Vorausgegangen war eine Bitte von Technik-YouTuber MKBHD an seine Follower, eine kontroverse Meinung zu posten. Mit diesem Statement hat Mosseri die Mission zweifellos erfüllt (via Android Police). Bis dato gibt es fast 500 Antworten darauf, darunter Zustimmung, Ablehnung und auch Nachfragen.

Begründet hat der Instagram-Chef seine Meinung nämlich nicht. Weshalb ist denn Android besser als iOS und seit wann ist das so? Mosseri spricht ja klar von der Gegenwart. All das lässt der 40-Jährige, der seit 2018 an der Spitze von Instagram steht, unbeantwortet.

Smartphone-Nutzer scheinen die Meinung von Mosseri allerdings nicht zu teilen. Seit dem Höhepunkt im Jahr 2014, als Android in Deutschland einen Marktanteil von 72 Prozent verzeichnete, holt iOS kontinuierlich auf (Quelle: Statista). Mittlerweile liegt das Verhältnis von 57 Prozent (Android) zu 42 Prozent (iOS).

Experten: Android sei einfacher zu bedienen als iOS

Über Android und iOS kursieren viele Vorurteile. Eines davon betrifft auch die Bedienbarkeit. iOS soll sich intuitiver bedienen lassen, lautet ein gängiges Klischee. Eine Auswertung von Experten kommt aber zu einem anderen Ergebnis. Android sei zu 58 Prozent einfacher zu bedienen als die Konkurrenz von Apple, so das überraschende Resultat.