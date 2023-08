Auf dem Rammstein-Konzert in Brüssel am 5. August 2023 ließ es sich Oliver Pocher wieder einmal nicht nehmen, einige Fotos und Videos mit brisanten Kommentaren zu versehen und in seine Instagram-Story zu packen. Eine Anspielung zum Rammstein-Fall selbst schlug dem Fass schließlich den Boden aus.

„Bin heute Morgen hiermit aufgewacht“: Pocher scherzt über Shelby Lynn

Unter Oliver Pochers Kommentaren zu vereinzelten Fotos finden sich zunächst Aussagen wie „Helene-Fischer-Konzerte sind immer krasser“, „Kaisermania wird immer verrückter“ oder „Skandal! Sänger zündet anderes Bandmitglied an.“

Doch es gipfelt schließlich in einer Anspielung zu Shelby Lynn, die erstmals Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ans Tageslicht gebracht hat. Pocher hat ein Foto von einem Backstage-Pass gepostet und dazu geschrieben: „Bin heute Morgen hiermit aufgewacht. Für Presseanfragen bitte melden.“

Es hat den Anschein, er bezieht sich dabei auf Shelby Lynns Twitter-Post, in dem sie Blutergüsse zeigt, die sie von der Aftershow-Party eines Rammstein-Konzerts davongetragen haben soll.

Den entsprechenden Post seht ihr hier:

User sind entsetzt über Pocher

Kurz nachdem Oliver Pocher diese Anspielung in seiner Instagram-Story veröffentlicht hat, sind auch bereits die ersten zornigen Reaktionen auf ihn eingeprasselt. Selbst die Grünen-Politikerin Julia Probst meldet sich zu Wort und rechnet mit dem Verhalten von Oliver Pocher ab.

Auf Twitter heißt es unter anderem:

Oliver Pocher hüllt sich in Schweigen

Pocher hat sich seit dem Vorfall nicht offiziell zu Wort gemeldet. Auf Twitter, Instagram und Facebook gibt es bislang keine neuen Posts – auch ein Statement auf der offiziellen Webseite sucht man vergeblich. Wahrscheinlich hofft der Künstler darauf, dass schnell wieder Gras über die Sache wächst. Ob dieser Vorfall noch Folgen für den Künstler hat, bleibt abzuwarten.