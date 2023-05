Wer viel am Smartphone surft, stößt vor allem in sozialen Netzwerken und im Chat schnell auf unbekannte Abkürzungen. So könnt ihr euch zum Beispiel fragen, was die Abkürzung „wbu“ bedeutet.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Wie so viele andere Chat-Kürzel, hat auch „wbu“ seinen Ursprung in der englischen Sprache. Es steht meistens nicht allein, sondern zum Abschluss einer Aussage.

wbu: Was bedeutet das in der Chat-Sprache?

Benutzt jemand „wbu“ im Chat, möchte der Gesprächpartner also eine Antwort haben. Man kann damit auch eine Meinung des Chat-anderen Teilnehmers einfordern. „wbu“ kann man zum Beispiel fragen, wenn nach Vorschlägen für ein gemeinsames Essen gefragt wird oder man einen Termin für ein gemeinsames Treffen sucht. Beispiele für die Verwendung von „wbu“:

„Ich hätte am Donnerstag Zeit, wbu?“

„Mir geht es gut, wbu?“

„Bei mir gab es Pizza zum Abendessen, wbu?“

Im Video erklären wir weitere gängige Abkürzungen in Chats:

Was bedeutet „WBU“ sonst noch?

Je nach Kontext kann die Abkürzung „WBU“ auch eine andere Bedeutung haben: