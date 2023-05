Bewegt man sich außerhalb seiner „Bubble“ im Netz, stößt man in der Online-Sprache oft auf unbekannte Ausdrücke. So begegnet man bei TikTok, Twitter und Co. manchmal dem Wort „Shawty“. Was bedeutet der Ausdruck und was ist damit in der Jugendsprache gemeint?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Wie so viele Wortneuschöpfungen in der Online-Sprache hat auf „Shawty“ seinen Ursprung im Englischen.

„Shawty“: Was meint man damit?

Es handelt sich um kein echtes Wort. Stattdessen ist „Shawty“ eine etwas anders geschriebene und ausgesprochene Form des Worts „Shorty“. Das ist ein umgangssprachlicher Kosename und bedeutet so viel wie „Kleine“/ „Kleiner“ oder „Süße“ und „Süßer“. Für die Bezeichnung von Männern wird es nur selten verwendet. Ein „Shawty“ kann also vor allem ein menschlicher, überwiegend weiblicher Schatz sein.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

In der Regel wird es für weibliche Personen verwendet, die man begehrenswert findet. Die Körpergröße spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Jemand kann also auch als „Shawty“ bezeichnet werden, wenn man kleiner als die angesprochene Person ist. Seltener spricht man damit jemanden ausschließlich wegen seiner geringen Körpergröße an. Manchmal sind damit aber auch einfach Kinder gemeint. Seinen Ursprung hat das Wort aus afroamerikanischen Kulturkreisen.

„Shawty“: Was bedeutet das auf Deutsch?

Das Wort taucht auch häufig in der Rap-Szene auf. So könnt ihr das Wort unter anderem in diesen Songs hören:

„Shawty, ich komm vorbei, ich hol Dich ab im Porsche.“ – Mailbox von Dardan & Hava

„Ich nehm Dir Dein Shawty weg, Sie hatte noch nie in nem Porsche Sex.“ – Shawty von PA Sports, Kianush & Jamule

„Shawty möchte Drugs, Shawty will das Fast-Life.“ – Shawty von Edo Saiya

Der Ausdruck kann für „Bros“ und „Baes“ verwendet werden. Allerdings sollte man vorsichtig damit umgehen, da das Wort Frauen als Objekt abwerten kann. Man sollte also nur jemanden als „Shawty“ bezeichnen, den man gut kennt und bei dem man weiß, wie die angesprochene Person es auffasst. Unbekannte Personen könnten sich dadurch abgewertet oder angegriffen fühlen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.