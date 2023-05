Wer sich viel auf Meme-Seiten und in sozialen Medien aufhält, stößt immer wieder auf neue Ausdrücke. So könnt ihr auf witzigen Bildern oder als Kommentar bei Instagram und Co. das Wort „Copium“ lesen. Was bedeutet das?

Meme Facts

Seit Mitte Mai 2023 gibt es auch eine Kryptowährung mit dem Namen „$COPIUM“. Die Bezeichnung des Coins greift die Meme-Bedeutung auf.

Copium: Was bedeutet das auf Memes und in der Netzsprache?

Das „Copium“-Meme zeigt den bekannten „Pepe“-Frosch, der an einer Flasche mit dem Aufdruck inhaliert. Der Begriff setzt sich aus dem englischen Wort „cope“ (Deutsch: bewältigen, zurechtkommen) und „Opium“ zusammen. Das „Copium“ ist eine ausgedachte Droge, die man inhaliert, um mit etwas zurechtzukommen. Der Konsum von Copium soll über eine schwere Situation hinweghelfen, etwa einen Verlust oder einen Fehler. Es wird meistens spaßeshalber benutzt.

Dann kann man den Begriff „Copium“ einsetzen:

Man hat in Fortnite 6 Runden am Stück verloren.

Der Lieblings-Fußballverein hat wieder gegen den FC Bayern München verloren.

Der FC Bayern München wird nicht deutscher Meister.

„Copium“ ist also etwas Ausgedachtes, das einem helfen soll, sich zu trösten. Daneben gibt es mit „Hopium“ einen ähnlichen Begriff, der das Wort „hope“ in sich trägt. Die Bedeutung ist ähnlich zu „Copium“. Einige Beispiele für die Verwendung des Begriffs in der deutschen Sprache findet man bei Twitter:

Copium: Neuer Memecoin

Der Begriff hat seinen Ursprung nicht in der Netzsprache, sondern wurde bereits im jahr 2003 von dem Rapper „Keak da Sneak“ für einen Album-Titel verwendet (Album bei Discogs ansehen). Seit Mitte der 2010er-Jahre tauchte das Wort vermehrt im 4chan-Forum auf.

Mitte Mai 2023 wird mit $COPIUM eine neue Kryptowährung mit dieser Bezeichnung eingeführt (Quelle: Business Insider). „Memes“ werden immer wieder für Coins verarbeitet. Mit den „Meme“-Coins gibt es einen ganzen Bereich mit Währungen, die auf bekannten Netz-Motiven basieren. Der bekannteste Vertreter ist der „Dogecoin“, basierend auf dem populären Internet-Hund.

