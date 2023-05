Wer im Netz auf Schnäppchenjagd unterwegs ist, findet häufig neben der Produktbeschreibung und dem Preis den Zusatz „OVP“. Was heißt dieses „OVP“ bei eBay, Amazon Warehouse und Co.?

Online-Shop Facts

Die Abkürzung „OVP“ steht für „Originalverpackung“.

Wer gebrauchte Waren kauft, hat natürlich trotzdem einen Anspruch auf eine gewisse Qualität. Bei vielen Artikeln wie Spielen, CDs und technischen Geräten legt man Wert auf eine originale Verpackung. Auch wer sich eine gebrauchte Konsole zulegt, möchte häufig die dazugehörige Packung ins Regal stellen. Möchte man also einen Artikel möglichst so kaufen, wie man ihn auch neu im Laden finden würde, sollte man auf den Zusatz „OVP“ achten.

„OVP“: Bedeutung bei eBay und Co.

Sieht man diesen Zusatz, sollte man jedoch noch nicht blind beim Artikel zuschlagen. Zwar wird der Artikel in solchen Fällen mit der „Originalverpackung“ verschickt, allerdings sagt dies noch nichts über die eigentliche Beschaffenheit des Artikels aus und bezeichnet schon gar nicht ein neues oder neuwertiges Gerät.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

So kann es durchaus sein, dass zwar neben dem eigentlichen Artikel auch die Verpackung aus dem Handel mit zum Angebot gehört. Ob das Gerät allerdings aus der Verpackung genommen und gebraucht wurde, sollte noch genauer in der Artikelbeschreibung angegeben werden. Zusätzlich sollte man sichergehen, dass neben der bestellten Ware und der Packung auch Zubehör wie Netzteile und Anleitungen im Angebotsumfang enthalten sind.

Wer sichergehen will und ein unbenutztes, neues Gerät in Originalverpackung kaufen möchte, sollte nach dem Zusatz „NEU + OVP“ in der Artikelbeschreibung suchen. In diesem Fall darf zum Beispiel ein Siegel bei einem neuen Handy noch nicht aufgerissen sein oder das Produkt ist noch in Folie eingeschweißt.

Was heißt „OVP“ bei Handys, Spielen, CDs & Co.?

Wer ein vermeintliches Schnäppchen bei eBay mit dem Zusatz „OVP“ sieht, sollte sich das Angebot genau ansehen. Einige eBay-Verkäufer machen sich die Abkürzung zu nutzen, um unaufmerksamen Käufern das Geld aus der Tasche zu ziehen. So gab es in der Vergangenheit immer wieder Fälle, in denen teure Geräte wie eine PlayStation 5-Konsole oder ein iPad als „OVP“ verkauft wurden. Der Käufer hat hier allerdings nicht etwa das Gerät in Originalverpackung bekommen, sondern nur den eigentlichen, nicht ganz so wertvollen Pappkarton.

Eine PS4-„OVP“ bei eBay – hier transparent und fair beschrieben (Bildquelle: eBay)

Wollt ihr selber Artikel bei eBay und Co. verkaufen, könnt ihr die Angabe „OVP“ verwenden, um einen breiteren Käuferpreis anzusprechen und so den Verkaufswert zu steigern. Natürlich solltet ihr auch hier mit offenen Karten spielen und fehlende Teile in der Artikelbeschreibung mit aufführen. Wollt ihr tatsächlich nur einen Karton verkaufen, um zum Beispiel einen Sammler zu beglücken, solltet ihr auch das offen in der Artikelbeschreibung angeben und nicht herumdrucksen, um hinterher Missverständnisse und unzufriedene Kunden entstehen zu lassen.

Bei uns erfahrt ihr auch, was „generalüberholt“ bedeutet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.