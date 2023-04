Bei eBay Kleinanzeigen findet gerade ein großer Umbau statt: Nutzer müssen sich auf einen neuen Namen und ein neues Design einstellen. Auch an einem dunklen Modus wird gearbeitet. Jetzt steht der Termin für den Neuanfang fest – ganz ohne eBay.

eBay Kleinanzeigen: Neustart am 16. Mai

Nach mehr als einem Jahrzehnt heißt es Abschied nehmen: eBay Kleinanzeigen trennt sich endgültig von der eBay-Bezeichnung. In Zukunft heißt das Verkaufsportal einfach nur noch Kleinanzeigen. Dass es zu diesem Schritt kommen wird, ist schon länger bekannt. Jetzt hat das Unternehmen aber einen endgültigen Termin für die Umstellung genannt. Am 16. Mai 2023 ist eBay Kleinanzeigen Geschichte.

Nutzer müssen sich nicht nur auf einen neuen Namen einstellen, sondern auch auf ein neues Design. Sowohl die App als auch die Web-Ansicht werden sich verändern. Die bisherige Domain ebay-kleinanzeigen.de soll laut Ankündigung „noch mehrere Jahre“ erreichbar bleiben. Es ist davon auszugehen, dass Nutzer beim Besuch auf die neue Domain weitergeleitet werden.

Von einem ebenfalls neuen Dark Mode abgesehen, soll sich für Nutzer des Portals nicht viel ändern. Bestehende Konten, Anzeigen, Chatverläufe und Bewertungen werden übernommen. Eine erneute Registrierung ist nicht nötig und es muss auch keine neue App installiert werden. Kleinanzeigen aufzugeben bleibt für Privatpersonen kostenfrei, sofern keine zusätzlichen Funktionen gebucht werden (Quelle: eBay Kleinanzeigen).

An der Funktionsweise von eBay Kleinanzeigen ändert sich nichts:

Kleinanzeigen ohne eBay: Warum die Änderung?

Trotz des Namens hat eBay Kleinanzeigen schon länger nichts mehr mit dem ehemaligen Mutterkonzern eBay zu tun. Im Juli 2020 hatte eBay sein Kleinanzeigengeschäft an das norwegische Unternehmen Adevinta verkauft, das in Deutschland unter anderem auch das Portal mobile.de betreibt. Die Übernahme ließ sich Adevinta ganze 8 Milliarden Euro kosten. Da keine Verbindung mehr zu eBay besteht, musste auch der Name der Plattform geändert werden.

