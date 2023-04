Wer den eBay Namen ändern will, kann natürlich nicht seinen Real-Namen ändern. eBay unterscheidet zwischen dem amtlichen Namen und den Nutzernamen. Und letzteren kann man durchaus ändern. Wir erklären, wie das geht…

eBay Facts

Mit dem Nutzernamen und dem Passwort loggen sich eBay-User beim Auktionshaus ein. Unter diesem Namen taucht man dort auf, kauft und verkauft. Bei der Anmeldung muss man sich diesen Namen aussuchen und wenn das vielleicht rückblickend nicht ganz so clever gewählt war, kann man später durchaus seinen eBay Namen ändern. Das ist aber nur alle 30 Tage möglich.

eBay Namen ändern im Browser

Auf eurer Profilseite findet ihr das Feld „ Nutzername “. Klickt auf „ Bearbeiten “, um ihn zu ändern.

findet ihr das Feld „ “. Klickt auf „ “, um ihn zu ändern. Hier gibt es nur ein Feld, in das ihr euren Wunschnamen eintragen könnt.

Nach der Eingabe erfolgt direkt eine Verfügbarkeitsprüfung und wenn der Name nicht zu haben ist, macht eBay eigene Vorschläge - die man natürlich nicht akzeptieren muss.

Nun noch abspeichern und ab sofort werden alle Kommentare, die Bewertungen und Einträge in Bieterliste angepasst. E-Mails an Käufer oder Verkäufer werden ab sofort unter dem neuen eBay Namen verschickt.

Der „richtige Name“ bleibt dabei selbstverständlich unverändert. Den zu ändern ist auch möglich, aber noch komplizierter, als wenn man bei eBay die eingetragene Telefonnummern ändern will. Der Name ändert sich ja nicht so einfach. Eigentlich nur im Falle einer Heirat. Und die muss man eBay dann auch mit geeigneten Dokumenten-Kopien nachweisen.

So ändert ihr euren eBay-Namen in der App

Wenn ihr auf der Startseite der App oben auf das Menü-Symbol tippt, wird euch ganz oben im Menü euer aktueller Benutzername angezeigt.

Tippt darauf, um eine Übersicht zum Benutzernamen zu sehen und dann auf „ Profil bearbeiten “.

“. Im nächsten Fenster seht ihr einen Link zu den Kontoeinstellungen . Tippt darauf.

. Tippt darauf. Nun wird euch der aktuelle Benutzername angezeigt und ihr könnt den eBay-Namen dort ändern.

Nach einer erfolgreichen Verfügbarkeitsprüfung tippt auf „Speichern“, um den neuen Namen zu sichern.

eBay Namen ändern - Pro und Contra

Den eBay Namen zu ändern ist nichts, hinter dem man sich verstecken kann. Wenn man schlechte Bewertungen oder sich unter dem alten eBay Namen schlecht benommen hat, wird sich das nicht ändern. Der alte Nutzername wird noch 30 Tage nach der Änderung über die Suche gefunden. Außerdem taucht neben dem neuen Namen in dieser Zeit ein spezielles Symbol auf, dass auf die Namensänderung hinweist. Für eine Privatperson liegt der einzig echte Vorteil darin, eventuell einen passenderen oder weniger peinlichen Namen wählen zu können. Auch eventuellen Schwierigkeiten wegen der Verwendung rechtlich geschützter Begriffe kann man so aus dem Weg gehen.

Gewerbliche Händler sind mehr daran interessiert, einen Namen mit Wiedererkennungswert zu finden. Und wenn man den einmal hat, kann das für frühere Kunden ein wichtiges Orientierungsmerkmal sein. Wenn man unter einem Namen hier schlechte Bewertungen bekommen hat, wird man die mit einer Änderung auch nicht los. Man kann nicht einfach den eBay Namen ändern und dann von vorn anfangen.

Übrigens: Wenn man seinen eBay Namen vergessen hat, kann man jederzeit auch mit seiner E-Mail-Adresse einloggen. In dem Fall ist es vielleicht sogar ratsam, sich mal einen besseren Namen zu besorgen.

