2 € sind nicht immer gleich 2 €. Es gibt einige Münzen, die weitaus wertvoller sind. In der Vergangenheit wechselten Geldstücke bereits für 70.000 bis 150.000 Euro ihren Besitzer. Woran erkennt man wertvolle 2-Euro-Münzen?

Ratgeber Facts

Schaut man zum Beispiel bei den aktuellen Angeboten auf eBay vorbei, findet man einige Geldstücke, die dort für 6-stellige Summen angeboten werden. Sind das Betrüger, die auf einen Fehlkauf spekulieren? Oder gibt es wirklich 2-€-Stücke, für die Sammler so viel Geld ausgeben?

Wertvolle 2-Euro-Münzen: Daran erkennt man sie

Wirft man einen Blick auf die Übersicht der tatsächlich verkauften Artikel bei eBay, gibt es Angebote, die für Preise von bis zu 55.000 Euro erfolgreich beendet wurden. Möglicherweise lohnt es sich also, den eigenen Geldbeutel genauer zu untersuchen. Woran erkennt man wertvolle 2-Euro-Münzen?

Die normalen 2-Euro-Stücke sind nicht mehr wert als den angegebenen Betrag.

Bei den sehr teuren Münzen handelt es sich um Fehlprägungen und somit um Einzelstücke.

und somit um Einzelstücke. Mit dem bloßen Auge ist es schwierig, solche Unikate auszumachen. Im Idealfall habt ihr mehrere Münzen mit dem gleichen Motiv und aus demselben Jahrgang, die ihr miteinander vergleichen könnt.

Achtet zum Beispiel darauf, ob die Inschriften am Rand schlecht lesbar sind, Schreibfehler aufweisen oder ob Prägungen nicht bündig sind.

oder ob sind. Einige Erstauflagen von Münzen enthalten Fehler wie fehlerhafte EU-Karten .

. Relativ häufig findet man fehlgeprägte Zwei-Euro-Münzen mit einem Strichmännchen-Motiv . Diese Münzen sind ganz normal im Umlauf, es gibt aber einige rare Stücke, bei denen bei der Prägung einige Fehler aufgetreten sind (bei eBay ansehen).

. Diese Münzen sind ganz normal im Umlauf, es gibt aber einige rare Stücke, bei denen bei der Prägung einige Fehler aufgetreten sind (bei eBay ansehen). Zudem gibt es einige Sonderprägungen, die zum Beispiel zu besonderen Anlässen ausgegeben wurden. Von diesen Münzen wurden nur sehr wenige Exemplare hergestellt, wodurch sie bei Sammlern heiß begehrt sind.

Für manche Münzen werden Mondpreise bezahlt (Bildquelle: eBay)

Welche 2-Euro-Münzen sind wertvoll?

Auch Münzen aus Ländern, in denen nur wenige Euro-Münzen ausgegeben werden, sind beliebt. Dazu gehören zum Beispiel Geldstücke aus dem kleinen Staat Monaco. Die Münze mit dem Abbild der ehemaligen Fürstin Grace Kelly wurde nur kurzzeitig in einer Auflage von 20.001 Exemplaren ausgegeben und ist dementsprechend an die 3.000 Euro wert. Die 2005 im Vatikan ausgegebene Münze anlässlich des Weltjugendtags in Köln ist 200 Euro wert. Die Chance, so eine Münze in der Hand gehalten zu haben, ist größer als bei den monegassischen Geldstücken, schließlich wurde das Kölner Motiv 100.000 Mal ausgegeben. Habt ihr eine 2-Euro-Münze aus einem dieser Länder, dürfte sie also wesentlich mehr wert sein als der geprägte Betrag:

Andorra

Monaco

San Marino

Vatikan

Eine Übersicht der wertvollsten Münzauflagen findet ihr zum Beispiel auf dieser Katalogseite. Dort sind jedoch keine Fehlprägungen aufgelistet, da es aufgrund der Seltenheit keine Marktpreise dafür gibt. Um einen ungefähren Eindruck von den Preisen der Münzen zu erhalten, schaut euch die abgelaufenen Angebote bei eBay an. Anhand der grünen Preise erkennt man, dass die Angebote tatsächlich verkauft wurden. Hier könnt ihr eure eigenen Münzen vergleichen und überprüfen, ob ihr auch eine wertvolle 2-Euro-Münze im Besitz habt. Helfen können euch auch Münzhandlungen und -experten in der Nähe. Sucht hierfür aber nicht den ersten Vertreter aus den Google-Suchergebnissen heraus, da auch hier Betrüger unterwegs sind, die den Wert einer Münze möglicherweise zu ihrem Gunsten unterschlagen wollen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.