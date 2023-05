Eine 1-Euro-Münze muss nicht unbedingt genauso viel wert sein, wie auf dem Geldstück abgedruckt ist. Es gibt einige seltene Exemplare, die den Besitzer teilweise für das tausendfache wechseln. Woran erkennt man solche wertvollen, seltenen 1-Euro-Münzen?

Ratgeber Facts

Manchmal gibt es einige Sondereditionen von 1-Euro-Münzen, bei denen das entsprechende Motiv nur in einer sehr geringen Stückzahl ausgegeben wurde. Diese Spezialausgaben sind unter Sammlern sehr beliebt. Es gibt aber auch einige „normale“ Euro-Stücke, die für mehrere 100 bis 1.000 Euro gehandelt werden. Dabei handelt es sich um fehlerhafte Prägungen, bei denen man erst auf den zweiten Blick Unterschiede zu ihren „Geschwistern“ bemerkt.

Seltene 1-Euro-Münzen: Wie erkennt man sie?

Eine Übersicht über 1-Euro-Münzen, die mehr wert sind, als 1 Euro, findet man in Katalogen, zum Beispiel hier. Besonders wertvoll sind Münzen aus Ländern, in denen nur sehr wenige Geldstücke ausgegeben wurden. Dazu zählen zum Beispiel der Vatikan, San Marino oder Monaco. In dieser Übersicht könnt ihr nachschauen, zu welchen Preisen die Geldstücke gehandelt werden und überprüfen, ob sich in eurem Geldbeutel wertvolle Exemplare befinden.

Noch mehr Geld geben Sammler für Fehlprägungen aus. Dabei handelt es sich um Münzen, die auf den ersten Blick aussehen, wie andere, gängige 1-Euro-Münzen auch. Auf den zweiten Blick entdeckt man aber Abweichungen, etwa verschobene Symbole, fehlende Elemente oder seltsame Formen. In der Übersicht der abgelaufenen Angebote bei eBay bekommt ihr einen Eindruck davon, wie teuer solche Münzen gehandelt werden und worauf man bei seiner Sammlung achten sollte. Hier seht ihr, dass Münzsammler teilweise bis zu 5.000 Euro für ein einziges 1-Euro-Stück ausgeben.

Solche Preise kann man für seltene 1€-Stücke bei eBay erhalten (Bildquelle: GIGA)

Welche 1€-Münzen sind wertvoll?

Achtet bei euren Münzen zum Beispiel darauf, ob Prägungen sauber zu sehen sind oder es Abweichungen zu den anderen Münzen mit diesem Motiv gibt.

Manchmal gibt es zum Beispiel Münzen mit einem ungleichförmigen Rand . Der Innenteil der Münze ist dann nicht rund, sondern hat eine ungleichmäßige, teils ovale Form.

. Der Innenteil der Münze ist dann nicht rund, sondern hat eine ungleichmäßige, teils ovale Form. Bei einigen Münzen mit dem Prägungsjahr 2007 wurde die Osterweiterung vergessen. So gibt es einige rare Geldstücke aus diesem Jahr, bei denen Rumänien und Bulgarien nicht auf der Europakarte abgebildet sind.

vergessen. So gibt es einige rare Geldstücke aus diesem Jahr, bei denen Rumänien und Bulgarien nicht auf der Europakarte abgebildet sind. Ein weiteres Beispiel für eine wertvolle Münze ist eine Ausgabe aus Monaco, die im Jahr 2007 geprägt wurde. Bei knapp 3.000 Münzen wurde das Gravur-Zeichen und die Münzstätte vergessen.

Im Webangebot der Münzhandelsgesellschaft Hamburg könnt ihr die Motive der Euro-Münzen mit der Rückseite ansehen und mit euren Geldstücken vergleichen. Möglicherweise ist auch in eurem Portemonnaie ein kleiner Geldschatz versteckt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.