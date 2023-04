Mit dem eBay Kleinanzeigen-Login könnt ihr euch bei eBay Kleinanzeigen anmelden und erhaltet Zugriff auf einen der größten Online-Märkte für Gebrauchtartikel. Mit dem Account lassen sich Artikel sowohl suchen und kaufen als auch eigene Angebote einstellen und verkaufen. Der eBay Kleinanzeigen-Login selbst funktioniert sehr einfach und ist zudem vollständig kostenlos. Ihr müsst weder für Anmeldung noch für Käufe oder Verkäufe Gebühren zahlen.

ebay Kleinanzeigen

Die Anmeldung im eBay-Kleinanzeigen-Account funktioniert entweder direkt im Browser am PC oder über die entsprechende Kleinanzeigen-App auf dem Android-Smartphone und iPhone. Der Download der eBay-Kleinanzeigen-App ist sowohl für Android als auch für iOS gratis.

eBay Kleinanzeigen: Marktplatz Marktplaats BV

eBay Kleinanzeigen-Login: Anmelden und Artikel inserieren oder suchen

eBay Kleinanzeigen ist eine Online-Plattform, mit der ihr völlig kostenfrei Angebote inserieren sowie Artikel von anderen Nutzern kaufen könnt. Den eBay-Kleinanzeigen Login findet ihr auf der Startseite von eBay-Kleinanzeigen. Gebt einfach eure Email-Adresse und das entsprechende Passwort ein. So funktioniert der eBay Kleinanzeigen-Login:

Ruft die Startseite von eBay Kleinanzeigen in eurem Internet-Browser auf. Rechts oben seht ihr den grünen Schriftzug „Einloggen“. Klickt einmal darauf, um euch anzumelden. Im nächsten Fenster gebt ihre eure Email-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Anschließend klickt ihr noch einmal auf „Einloggen“.

Damit ist der eBay-Kleinanzeigen-Login auch schon abgeschlossen und ihr könnt Artikel inserieren und euch Angebote von anderen Nutzern von eBay Kleinanzeigen ansehen. Im Account könnt ihr auch schnell alle erhaltenen Nachrichten nachlesen oder eigene Mitteilungen verfassen, um einen Handel abzuschließen. Falls ihr noch keinen Account bei der Plattform habt, lässt er sich auf dem eben beschriebenen Weg schnell selbst erstellen. Ihr müsst keine Nachweise zu eurer Person hochladen. Einige Tipps für den Verkauf und die Voraussetzungen um sich mit dem eBay Kleinanzeigen-Login anzumelden, findet ihr in diesem Artikel:

Bei uns lest ihr auch, wie ihr den eBay Kleinanzeigen: Account löschen könnt. Im nächsten Abschnitt zeigen wir euch, was ihr bei Problemen mit dem eBay Kleinanzeigen-Login machen könnt.

eBay Kleinanzeigen-Login: Probleme bei der Anmeldung

Möglicherweise klappt es nicht gleich beim ersten Mal mit der Anmeldung und ihr bekommt eine Fehlermeldung zu sehen. Schlägt der Logi-Versuch fehl, stellt sicher, dass ihr eine ungültige Email-Adresse und das richtige Passwort eingegeben habt. Falls ihr ähnliche Probleme mit dem eBay Kleinanzeigen-Login habt und euch nicht mit eurer Email-Adresse und dem Passwort einloggen könnt, solltet ihr zunächst folgende Lösungen ausprobieren:

Checkt ob ihr die E-Mail-Adresse und das Passwort richtig eingegeben habt.

Achtet dabei vor allem auf Groß-und Kleinschreibung.

Möglicherweise habt ihr euch auch mit einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet.

Beachtet zudem, dass ihr euch nicht mit eurem eBay-Benutzernamen beim Kleinanzeigen-Portal anmelden könnt. eBay Kleinanzeigen ist ein eigener Dienst, der bis auf die Bezeichnung nichts mehr mit der Auktionsplattform zu tun habt. Ihr benötigt daher eine separate Anmeldung und Registrierung.

Hinweis: Hin und wieder sind viele Nutzer gleichzeitig von Login-Problemen betroffen. Dann liegt der Fehler nicht an eurem Account oder euren Eingaben, sondern beim Anbieter. In solchen Fällen müsst ihr abwarten, bis das Problem auf Seiten des Kleinanzeigen-Portals behoben wurde, bevor ihr euch bei eBay Kleinanzeigen einloggen könnt. Mehr zum Thema:

Habt ihr gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstoßen, wurde euer Account möglicherweise gesperrt oder eingeschränkt. In dem Fall erhaltet ihr in der Regel eine entsprechende Information per E-Mail. Bei leichteren und nicht wiederholten Vergehen ist eine Anmeldung oft nach kurzer Zeit wieder möglich. Mehr dazu:

Wenn ihr euer Passwort vergessen habt, könnt ihr auch einfach auf den Button „Passwort vergessen“ klicken. Anschließend gelangt ihr zu einem Fenster in dem ihr eure Registrierungs-E-Mail eingebt. An diese E-Mail-Adresse wird dann ein Link verschickt: Klickt auf den Link und ihr könnt ein neues Passwort für den eBay Kleinanzeigen-Login anlegen.

Tipps zur Wahl von geeigneten Passwörtern findet ihr in diesem Artikel: Sicheres Passwort - Die besten Tipps und Merkhilfen.

