Es wurde bereits vor Monaten angekündigt, Mitte Mai ist es so weit: Das deutschlandweit größte Online-Portal seiner Art, das bislang noch als „eBay Kleinanzeigen“ bekannt ist, wird umbenannt und heißt zukünftig nur noch „Kleinanzeigen“. Ändert sich sonst noch etwas außer dem Namen?

Das Prinzip der Plattform bleibt gleich. Man kann dort also weiterhin als Privatperson seine alten Sachen verkaufen oder wie auf dem Flohmarkt Gebrauchtes und teilweise auch Neuware kaufen. Die Namensänderung wird zum 16. Mai 2023 durchgeführt. Gibt es noch andere Neuerungen?

Kleinanzeigen ohne „eBay“: Was ist neu & was bleibt gleich?

Auch wenn sich am Prinzip der Handelsplattform nicht viel ändert, gibt es neben der neuen Bezeichnung einige kleinere Änderungen, die sich jedoch nur auf das Aussehen beschränken:

Die Webseite und die App werden ein komplett neues Design bekommen . Das alte eBay-Logo verschwindet und es wird neue Farben geben.

. Das alte verschwindet und es wird geben. App-Nutzer dürfen sich freuen, dass endlich ein „Dark Mode“ eingeführt wird.

Bei der Änderung müsst ihr selbst nichts unternehmen . Alle aktiven Anzeigen werden erhalten und bleiben auch nach dem 16. Mai online. Auch eure Zugangsdaten für den Kleinanzeigen-Login bleiben gleich.

. Alle aktiven Anzeigen werden erhalten und bleiben auch nach dem 16. Mai online. Auch eure Zugangsdaten für den Kleinanzeigen-Login bleiben gleich. Bisherige Nachrichten werden ebenfalls übertragen und müssen nicht extra gesichert werden.

werden ebenfalls übertragen und müssen nicht extra gesichert werden. Auch die Anmeldung für das „Sicher bezahlen“-System wird zum neuen Portal mitgenommen.

Die Änderungen werden auch automatisch in der App durchgeführt. Man muss also keine neue Kleinanzeigen-App herunterladen.

durchgeführt. Man muss also herunterladen. Lasst euch nicht durch SMS, E-Mails oder andere Fake-Nachrichten verunsichern, die euch zu einem Login auf einer neuen Plattform oder zu einem Download einer zusätzlichen App auffordern. Dabei handelt es sich vermutlich um Betrugsangebote, die im falschen Namen gemacht werden.

Es werden keine neuen Gebühren eingeführt. Man kann im privaten Rahmen also Kleinanzeigen weiterhin kostenlos nutzen.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, wie „Kleinanzeigen“ bald aussehen wird:

Kleinanzeigen: Neuer Name, neue Adresse, altes Prinzip

Das Portal ist zukünftig über die Adresse www.kleinanzeigen.de erreichbar. Wer noch ebay-kleinanzeigen.de eingibt, wird automatisch weitergeleitet. Möglicherweise müsst ihr aber eure Login-Daten in einem Passwort-Manager auf die neue Adresse anpassen beziehungsweise die neue Adresse für das gespeicherte Passwort in Chrome oder einem anderen Browser einfügen. Der Zusatz „eBay“ entfällt, da eBay vor einigen Monaten das Kleinanzeigenportal an den Anbieter Adevinta aus Norwegen verkauft hat.

