Ein Vorteil des „Kaufland Card“-Programms sind die exklusiven Coupons. Damit könnt ihr verschiedene Rabatte im Markt erhalten. Für die günstigen Preise muss man die Coupons aktivieren.

Als „Kaufland Card“-Teilnehmer bekommt ihr zum einen automatisch Rabatte auf bereits laufende Aktionen, die ihr im Prospekt findet und zum anderen günstigere Preise, die man erst durch einen Coupon freischalten muss.

Um die Coupons zu finden, müsst ihr euch zunächst für die „Kaufland Card“ registrieren. Nutzt ihr die Kaufland-Card-App, aktiviert ihr die Gutscheine direkt auf dem Smartphone. Verzichtet ihr auf die mobile Anwendung und nutzt die Plastikkarte, könnt ihr die Kaufland-Card-Coupons online aktivieren.

Kaufland Card: Coupons aktivieren – so gehts

In der App findet ihr die aktuellen Aktionen im „Coupon“-Bereich. Wollt ihr den angezeigten Rabatt wahrnehmen, aktiviert den jeweiligen Coupon. Im Browser geht ihr so vor:

Loggt euch mit euren Zugangsdaten in euren Kaufland-Card-Account ein. Öffnet hier den Coupon-Bereich. Aktiviert die gewünschten Rabatte.

Ihr könnt auch vorsorglich alle Coupons aktivieren. Ihr habt davon keinen Nachteil und vergesst möglicherweise nicht, den günstigen Preis im Laden einzusacken.

Coupons einlösen

Sind die Coupons einmal aktiviert, löst ihr sie so ein:

Stellt vor dem Einkauf sicher, dass die entsprechenden Angebote aktiviert sind. Achtet auf mögliche Bedingungen wie einen Mindesteinkaufswert oder eine maximale Anzahl an Produkten, die ihr für den Preis mitnehmen dürft. Legt die entsprechenden Produkte in euren Einkaufswagen. Dabei solltet ihr sicherstellen, dass ihr die richtigen Artikel mitnehmt, etwa die passende Packungsgröße oder Sorte. Scannt den QR-Code der Kaufland-Card-App oder die Plastikkarte an der Kasse ein. Bezahlt dann wie gewohnt. Der Coupon-Rabatt wird automatisch abgezogen. Auf dem Kassenbon seht ihr genau, welchen Betrag ihr gespart habt. Dort könnt ihr also schnell nachprüfen, ob die Coupons akzeptiert und angerechnet wurden.

Nachträglich habt ihr keinen Anspruch auf den Coupon-Rabatt. Habt ihr also vergessen, einen Coupon zu aktivieren, eure Karte nicht mit dabei oder seht erst hinterher, dass ein Gutschein in der App verfügbar ist, könnt ihr den Rabatt nicht hinterher an der Kasse einfordern.

Neben Coupons für Artikel im Laden gibt es auch Rabatte für den Online-Shop. Dafür könnt ihr einen eigenen Bereich aufrufen, wo die aktuellen Aktionsprodukte aufgeführt werden.

