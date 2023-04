Bei Adressangaben für Online-Bestellungen oder anderen Formularen findet man manchmal neben dem Feld für die Straße, Hausnummer und Postleitzahl noch die Angabe „Adresszusatz“. Was bedeutet das und was kann man dort eintragen?

In den meisten Fällen kann man das Feld „Adresszusatz“ ignorieren. Die Angabe hilft dem Zusteller, eine Sendung am richtigen Ort abzugeben, wenn die Zieladresse nicht ganz eindeutig ist, weil man sich zum Beispiel nicht an der festen Wohnadresse befindet, an einem Ort mehrere Personen wohnen oder der Briefkaste nicht sofort sichtbar ist.

Adresszusatz bei Adresseingaben: Was kommt hier rein?

Der Adresszusatz ist eine zusätzliche Zustellanweisung, mit der man die Adresse näher erläutert. Es gibt keine konkreten Vorgaben für das Feld. Dort kann man jegliche Angaben machen, die dem Zusteller helfen, den Abgabeort genauer zu finden. Das kann zum Beispiel dort stehen:

c/o steht für „care of“ und bedeutet auf Deutsch „unter der Obhut von“ oder genauer „wohnhaft/erreichbar bei“. Man benutzt es, wenn der Empfänger nicht dauerhaft an der angegebenen Adresse wohnt , sondern zum Beispiel zu Gast ist. Auch bei Wohngemeinschaften oder Firmen kann man das Kürzel verwenden. Die Sendung darf nur von der im Adresszusatz angegebenen Person geöffnet werden.

Mit dem Zusatz „ o. V. i. A. “ („oder Vertreter im Amt“) adressiert man einen Brief an eine konkrete Person oder einen zugewiesenen Stellvertreter.

Adresszusatz: Beispiele für die Verwendung auf Briefen und Paketen

Beispiele für Adressen mit einem Adresszusatz können so aussehen:

GIGA.de

Herr Günter Giga o. V. i. A.

Gigastraße 1

10119 Giga-City

Günter Giga

c/o Giga Online-Agentur

Gigastraße 1

10119 Giga-City

Günter Giga-Untermieter

c/o Gerd Giga-Hauptmieter

Giga-WG 1

10119 Giga-City

Beispiel für den Packstation-Versand:

Adresszusatz: Postnummer, zum Beispiel 123456789

Straße: Packstation

Nummer: Packstation-Nummer, zum Beispiel 111

Postleitzahl: Postleitzahl der Packstation

Ort: Ort der Packstation

