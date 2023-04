Wen ihr euch für den anstehenden Sommer einen neuen Gasgrill zulegen wollt, der nicht zu viel kostet, aber trotzdem eine überzeugende Leistung erbringt, dann solltet ihr euch das Angebot von Aldi im Onlineshop anschauen. Dort wird der Enders San Diego EVO 4 zu einem günstigen Preis verkauft. Etwas Zubehör gibt es auch dazu.

Aldi verkauft Enders-Gasgrill mit vier Brennern für 199 Euro

Es muss nicht immer gleich ein Weber-Gasgrill sein, wenn ihr sowieso nur hin und wieder im Sommer ein wenig grillen möchtet. Ihr könnt auch zum Enders San Diego EVO 4 greifen, der aktuell bei Aldi über den Onlineshop für nur 199 Euro verkauft wird (bei Aldi anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu, aber ihr bekommt auch eine Wetterschutzhülle dazu, sodass der Gasgrill gut geschützt abgestellt werden kann.

Enders Gasgrill San Diego EVO 4 8,8 kW Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 11:58 Uhr

Der Preis von Aldi ist ziemlich gut. Ein sehr ähnliches Modell von Enders, das an der Front aber mit zwei Türen ausgestattet ist, um besser an die Gasflasche zu kommen, kostet minimal mehr (bei Amazon anschauen). Ihr könntet also als Alternative auch direkt bei Amazon zuschlagen.

Enders Gasgrill SAN DIEGO 4, mit Grill-Thermometer, 4-Brenner aus Edelstahl, kleiner Grill, Edelstah Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 12:01 Uhr

Wir erklären euch, wo die Vor- und Nachteile von Gasgrills liegen:

Was taugt der Enders-Gasgrill von Aldi?

Ihr bekommt zum Preis von 199 Euro einen wirklich guten Gasgrill, der bei anständiger Pflege viele Jahre halten wird. Bei Amazon bekommt die Gasgrill-Serie von Enders mit unterschiedlich vielen Brennern 4,1 von 5 Sternen (bei Amazon anschauen). Das Feedback vieler Käufer ist auch nach einigen Jahren noch sehr positiv. Ihr solltet nur sicherstellen, dass der Gasgrill im Sommer nach dem Grillen gereinigt und abgedeckt wird. Im Winter solltet ihr ihn in den Keller oder Schuppen stellen, um Flugrost zu vermeiden. Mehr ist nicht nötig und das dürfte auch für die Premium-Gasgrills gelten. Im Lieferumfang befindet sich alles, was ihr braucht. Nur die Gasflasche müsst ihr noch kaufen.

