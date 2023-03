Der Gasgrill, der bald bei Aldi Nord verkauft wird, ist etwas ganz Besonderes. Er lässt sich nämlich zusammenklappen und kann somit überall benutzt werden, wo ihr gern grillen möchtet. Lohnt sich der Kauf des Mini-Gasgrills?

Aldi Nord verkauft klappbaren Gasgrill für 99,99 Euro

Wenn ihr auf der Suche nach einem wirklich mobilen Gasgrill seid, den ihr ohne Probleme in eine Tasche stecken könnt, dann solltet ihr ab dem 30. März bei Aldi Nord reinschauen (bei Aldi Nord anschauen). Für nur 99,99 Euro bekommt ihr einen klappbaren Gasgrill mit zwei Brennern, den ihr aufgrund der Bauform überall hin mitnehmen könnt. Das Grillrost besteht sogar aus Gusseisen, sodass ein schönes Muster in das Grillgut eingebrannt werden kann. Es handelt sich um ein lokales Angebot in den Märkten.

Der Gasgrill von Aldi ist aus Stahl und Kunststoff gefertigt. Er besitzt ausklappbare Füße, sodass ihr ihn überall sicher aufstellen könnt. Die Gasbrenner können einzeln gezündet und reguliert werden. Es gibt zudem einen Warmhaltebereich, sodass Grillgut dort abgelegt werden kann. Im Lieferumfang befinden sich der Schlauch, ein Gasdruckregler und eine Tasche, in der ihr bei Bedarf sogar eine kleine Gaskartusche zusammen mit dem Gasgrill transportieren könnt. Wer unterwegs grillen möchte, ist hiermit sehr gut bedient.

Ein Gasgrill besitzt viele Vorteile:

Für wen lohnt sich der Kauf des Aldi-Gasgrills?

Dieser Gasgrill eignet sich für alle, die viel unterwegs grillen wollen. Der klappbare Gasgrill ist schnell aufgebaut, sofort einsatzbereit, genau so schnell wieder verstaut und man ist wieder unterwegs. Doch auch der Einsatz auf einem Balkon oder im Garten, wenn man nur kleine Portionen zubereiten möchte, ist denkbar. Da gibt es zwar auch Tischgrills, die bei Amazon nicht viel kosten (bei Amazon anschauen), aber die nehmen viel mehr Platz weg. Wer also mobil sein und Platz sparen möchte, kann bei Aldi zugreifen. Bei einem Preis von unter 100 Euro ist das ein ziemlich guter Deal.