Telekom Streaming-Kracher: Netflix, Disney+, RTL+ & mehr für nur 8 € im Monat

Bei Logitel erhalten TV- und Streaming-Fans derzeit ein absolutes Top-Angebot, denn beim Abschluss eines 2-Jahres-Vertrags für Magenta TV entfällt die Grundgebühr für ein halbes Jahr. Dazu gibt es noch 60 Euro Cashback, sodass sich ein besonders günstiger Effektivpreis ergibt. Hier die Details.



Magenta TV zum Sparpreis + 6 Monate geschenkt bei Logitel

Logitel hat gerade ein Streaming-Paket am Start, das sich sehen lassen kann: Im angebotenen Magenta-TV-Smart-Tarif bekommt ihr Zugang zu über 180 TV-Sendern, davon 150+ in HD Qualität, sowie RTL+ Premium und über 35.000 Film-, Serien- und TV-Highlights mit Magenta TV One. Das Bundle gibt es nur kurze Zeit für 12 Euro im Monat (Angebot bei Logitel ansehen). Zudem sind die ersten 6 Monate der 24 Monate Vertragslaufzeit gratis und ihr erhaltet 60-Euro-Amazon-Cashback sowie den Magenta-TV-Stick für ein halbes Jahr kostenlos dazu, wodurch sich ein sehr guter Effektivpreis ergibt. Danach kostet der Stick 5 Euro im Monat und kann nach einer Laufzeit von insgesamt 12 Monaten gekündigt werden. Ihr zahlt dann also im besten Fall nur 6 Monate dafür.

Magenta TV SmartStream 2.0: Das ist mit dabei

Netflix (mit Werbung)

Disney+ (mit Werbung)

RTL+ Premium

Magenta TV One inklusive Serien & Filme

180+ TV Sender, davon 150+ in HD

6 Monate TV Stick kostenlos, danach 5 Euro im Monat

Zeitversetztes Fernsehen, 3 parallele Streams

100 Std. Aufnahmespeicher

Magenta-TV-Bundle bei Logitel: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Streaming-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 18 × 12 Euro Mietgebühr

(TV-Stick, nach 12 Monaten kündbar) 6 × 5 Euro Versandkosten 6,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 252,95 Euro Bonus 60 Euro (Cashback) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Boni) 192,95 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 8,04 Euro Zum Angebot bei Logitel

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Nach Ablauf der 24 Monate steigt der Preis auf 17 Euro im Monat und ihr könnt monatlich kündigen. Die Auszahlung des Cashbacks durch Logitel erfolgt nach Einreichung der ersten Anbieterrechnung innerhalb von 12 Wochen nach Rechnungsdatum.

Die Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit betragen 252,95 Euro. Zieht man das Cashback von den Gesamtkosten ab, bleiben 192,95 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 8,04 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für solch ein umfangreiches Streaming-Paket.

